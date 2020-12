Adxudicada a aplicación que xestionará e controlará todo o patrimonio municipal

A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá á adxudicación á empresa Aytos Soluciones Informáticas SLU a implantación dun sistema de xestión patrimonial integral a través dunha aplicación exclusiva do Concello de Pontevedra para mellorar a identificación e control de todo o patrimonio municipal, segundo explicou a portavoz do Goberno, Anabel Gulías.

A adxudicación foi por 118.580 euros e un prazo de 4 anos. O prezo de licitación era de 157.300 euros. O seguinte prazo administrativo é a sinatura do contrato, antes da súa posta en marcha.

Esta aplicación permitirá a integración co sistema contable do Concello e co sistema de Administración electrónica, o que implicará a mellora da identificación do patrimonio, das operacións relacionadas, e que todos os servizos teñan acceso a todo o inventario patrimonial, xa que por primeira vez vai estar informatizado.

Tamén posibilitará que todas tipoloxías de bens sexan xestionadas a través de datos tales como a identificación, definición, localización, a súa situación xurídica, a vida económica, como por exemplo as amortizacións, os custes de adquisición, a conexión coa oficina virtual do catastro, ou a xeorreferencia.

O sistema tamén debe incluír o deseño dun plan de instalación, axustado ás necesidades do Concello, e debe garantir a formación para os funcionarios e a elaboración dun manual de metodoloxía.

A portavoz do Goberno lembrou esta mañá que este programa se enmarca na liña de traballo a prol da modernización e da axilización da Administración local.