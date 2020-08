Adxudicados os contratos para a dinamización do mercado municipal

A mesa de contrataci贸n v茅n de adxudicar sendos contratos para as actividades de dinamizaci贸n e de comunicaci贸n do primeiro andar do mercado municipal, que foran licitados cun orzamento total de 315.000 euros. O programa, a desenvolver en d煤as anualidades, div铆dese en dous lotes: o destinado 谩s actividades de dinamizaci贸n foi adxudicado 谩 empresa Ovo Publicidade S.L. cun

orzamento de 202.690,01 euros; e o lote destinado ao plan de comunicaci贸n foi adxudicado a Era Comunicaci贸n S.L. cun orzamento de 109.889,78 euros.

O primeiro lote ten por obxectivo a dinamizaci贸n sociocultural do primeiro andar do mercado municipal, relacionando e po帽endo en valor os produtos de proximidade que son obxecto de venda na planta baixa. Entre as acci贸ns ofertadas contempla visitas escolares, actividades espec铆ficas para p煤blico infantil e xuvenil organizadas por eixos tem谩ticos, charlas divulgativas vinculadas 谩 gastronom铆a, showcooking’s, e mercados de tempada. A proposta incl煤e ademais nas actividades infant铆s, prazas con prioridade para fillos e fillas dos e das praceiras e do persoal do mercado para facilitar a conciliaci贸n; e en todas as actividades se prestar谩 especial atenci贸n 谩 reciclaxe, separaci贸n e compostaxe de residuos, ao tempo que se fomentar谩 o uso de materiais sustentables e

reciclados.

O lote de comunicaci贸n abrangue ao dese帽o e execuci贸n de campa帽as publicitarias, tanto para medios convencionais como dixitais. Entre as acci贸ns recollidas na proposta destacan a creaci贸n dunha p谩xina web, contidos audiovisuais promocionais, merchandising corporativo, contidos en redes sociais, as铆 como a planificaci贸n estrat茅xica e execuci贸n de campa帽as xerais e estacionais espec铆ficas cada ano.

Estas actuaci贸ns est谩n cofinanciadas a trav茅s do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de Pontevedra.