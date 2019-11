Aena aproba novas actuacións por un importe de 132.500 euros dentro do Plan de Illamento Acústico do Aeroporto de Vigo

A Comisión de Seguimento Ambiental do Aeroporto de Vigo, formada por representantes do Ministerio para a Transición Ecolóxica, a Xunta de Galicia, os concellos de Mos, Redondela e Vigo, e Aena, reuniuse para realizar o seguimento das actuacións levadas a cabo por Aena para a execución do Plan de Illamento Acústico deste Aeroporto.

Dentro dos asuntos tramitados nesta reunión, destacou a aprobación de actuacións de insonorización en oito inmobles dos concellos de Mos e Redondela, por un importe de 132.500 euros. Estas actuacións consisten, principalmente, na instalación de novas carpinterías de moi altas prestacións que permiten obter no interior das vivendas estándares confortables de calidade acústica.

Desde a última reunión da Comisión, recibíronse novas solicitudes de insonorización, o que deu lugar a que hoxe se puido tramitar a inclusión doutros catro inmobles máis, unha vez que acreditaron ter uso residencial, estar situados dentro da pegada acústica do Aeroporto e construírse con anterioridade á Declaración de Impacto Ambiental do Aeroporto de Vigo.

Doutra banda, co fin de controlar o impacto acústico producido polas aeronaves que operan nas instalacións, Aena informou que concluíu a actualización da pegada acústica de de o Aeroporto mostrando a súa redución con respecto á que actualmente delimita o ámbito de actuación deste Plan.

Ata o momento, máis de 200 vivendas xa foron illadas acusticamente, aínda que existen outras 200 para as que os seus propietarios aínda non tramitaron a solicitude de illamento acústico. Sobre este punto, Aena lembrou que os veciños poden presentar as súas solicitudes, así como calquera outra consulta relativa a estas actuacións na Oficina de Xestión dos Plans de Illamento Acústico. Para poñerse en contacto con esta Oficina, os interesados dispoñen do número de teléfono 915903170 e a dirección de correo electrónico oficina.paa@ineco.com .