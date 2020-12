AER esixe a dimisión de Xoán Carlos González, voceiro do BNG

A Agrupación de Electores de Redondela (AER) esixe a Xoán Carlos González unha desculpa sincera ás mulleres en xeral, e a Susaña Couñago en particular ou, en caso contrario, pedirá a súa dimisión no Pleno do Concello de Redondela.

O pasado día 22 de decembro, no Pleno ordinario do Concello de Redondela, cando se discutía un punto sobre as horas extras do funcionariado, o voceiro do BNG, Xoán Carlos González, dirixiuse á voceira de Redondela, Susana Couñago, nos seguintes termos: “ti, como muller, tes que ter un papel máis decisivo nas comisións e nas xuntas de voceiros”.

No Oxford English Dictionary definen o “mansplaining” do seguinte xeito: “trátase de explicar algo a alguén, tipicamente de home a muller, dun xeito considerado condescendente”. Foi a escritora estadounidense Rebecca Solnit quen utilizou este termo por primeira vez no seu ensaio (2008): “Os homes explícanme cousas”. O concepto “mansplaining” basicamente é un menosprezo dun home ao seu interlocutor polo mero feito de que é unha muller e, polo tanto, supón que esta ten unha capacidade de comprensión inferior a do home.

Ese foi exactamente o comportamento de Xoán Carlos González cara a Susana Couñago como se pode comprobar no vídeo do Pleno. Xoán Carlos tivo o valor de dicirlle a Susana como se tiña que comportar nas comisións. Pero nós entendemos que González foi máis aló. Díxolle o que tiña que facer “como muller”. Repetiu esta expresión ata dúas veces.

Nin AER nin Susana Couñago queremos facer deste lamentable episodio unha causa de guerra política, pero se defendemos a tolerancia cero co machismo, non podemos pasar por alto comportamentos que atentan contra a muller, máis propios doutras formacións políticas que dun membro do Bloque Nacionalista Galego, que ten o feminismo como unha das súas bandeiras. Para AER será suficiente con que Xoán Carlos manifeste as súas sinceras desculpas.