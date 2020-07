Afaga e o Concello de Vigo poñen en marcha un programa de prevención da deterioración cognitiva

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado pola concelleira de Benestar Social, Yolanda Aguiar, e o presidente de Afaga Alzheimer, Juan Carlos Rodríguez, inauguraron esta mañá o programa ‘Cultiva a Mente en Rede’ no Centro de Atención Integral de Afaga. Ó acto tamén asistiron os 12 participantes do programa e a coordinadora do mesmo, Alba López, psicóloga de Afaga.

‘Cultiva a Mente en Rede’ ten por obxectivo promover o envellecemento activo e evitar a deterioración cognitiva a través dun taller que se realizará un día á semana cunha duración de dúas horas cada sesión. Cultiva a Mente é unha iniciativa que se desenvolve en Afaga desde hai 8 anos, cuns resultados moi positivos para as persoas que asisten a estas clases. A innovación neste proxecto é que se realizará de forma presencial e virtual, unha semana no centro de Afaga en Vigo e a seguinte cada un asistirá ao taller de forma virtual, desde a súa casa, grazas ás tablets que doou o Concello de Vigo e que se entregaron esta mañá aos participantes.

Os principais obxectivos do programa son mellorar o benestar cognitivo, funcional e social; promocionar a autonomía e previr a deterioración física e cognitiva; eliminar a brecha tecnolóxica na poboación maior; e fomentar as habilidades sociais en grupo, evitando así o illamento e a soidade. En definitiva, impulsar o envellecemento activo e saudable.

Os participantes son persoas maiores de 55 anos e o grupo é de 12 persoas, debido a que deben ser grupos reducidos.