A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) informa dun fenómeno meteorolóxico adverso por tormentas e choivas de nivel amarelo para as provincias de Lugo (Montaña) e Ourense (Montaña e Valdeorras) que se iniciará no mediodía do día 8 de setembro e que se prevé que finalice nas últimas horas do citado día. Dado o carácter destes fenómenos, as tormentas poderán vir acompañadas de choiva e ventos localmente fortes, así como de sarabia. Ademais, existe a posibilidade de tormentas de intensidade superior de xeito puntual.

Por iso, estaría ben que o tiveses en conta se pensabas saír de excursión ou facer calquera outra actividade ao aire libre. Segue estas recomendacións no caso de atoparte nas seguintes situacións:

Vas en bicicleta? Baixa e arrédate dela

Evita calquera obxecto metálico: paus de golf, cañas de pescar…

Sitúate o máis lonxe posible de aramados e enreixados

Se optaches por un baño e comeza a tormenta, sae da auga canto antes

As árbores non son o mellor acubillo, tampouco as construcións inestables, por exemplo, un alpendre, cubertos ou tendas de campaña

Abandona as cimas, os vales e as ladeiras

E o máis importante, se te ves ameazado polos raios, anícate, mete a cabeza entre as pernas e cruza os brazos sobre os xeonllos.

No caso de que a tormenta poña en risco a túa seguridade na estrada, lembra:

Evita estacionar ou pararte nas beiras dos ríos e mesmo en cauces secos

Afástate de pontes e torrentes

Non intentes atravesar unha zona inundada

Modera a velocidade

Se a tormenta ameaza á seguridade, detén totalmente o vehículo no arcén coas luces intermitentes acesas

Non abandones o vehículo, permanece no seu interior mentres dura a tormenta coas ventanillas pechadas

Ante calquer emerxencia chama ao teléfono 112

Ante posibles emerxencias orixinadas por choivas intensas, dende o 112 Galicia recomendámosche que prestes atención aos seguintes consellos, para evitar calquera situación de risco:

Se estás na casa, revisa o estado do tellado, baixadas de auga. Asegúrate que non hai filtracións.​

Revisa que as bombas de achique de auga dos sotos funcionen

Coloca os documentos importantes, obxectos valiosos, alimentos e a auga potable en pisos altos

Non baixes aos sotos nin quedes en zonas de nivel baixo

Conduce os animais domésticos a lugares altos e protexidos

Desconecta o interruptor xeral da electricidade

É conveniente contar con lanterna, radio e pilas

Escoita as emisoras de radio e televisión e sigue as recomendacións dadas polas autoridades de Protección Civil

Se tes que conducir, faino con precaución e vixía posibles desprendementos de terra

Procura circular, preferentemente, por estradas principais e autoestradas

Se tes problemas de visibilidade por mor da choiva, detente na beiravía, sinalizando a túa situación

Abandona o vehículo cando se quedas inmobilizado pola auga

Non atraveses una zona inundada

Afástate de pontes, torrentes ou zonas que se podan inundar

Non aparques o coche nin acampes nas ribeiras dos ríos

Lembra que ante calquera emerxencia chame ao teléfono 112