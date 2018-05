Afectadas as fachadas de dúas naves industriais en Culleredo tras un incendio nunha matogueira

Connect on Linked in

Dúas naves industriais resultaron afectadas no Polígono de Alvedro, en Culleredo, despois de declararse un incendio nunha matogueira próxima aos locais. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, o lume deixou danos na chapa da fachada dunha das naves e nun galpón, nunha tubaxe e no teito da outra.

O 112 Galicia tivo constancia do incendio a través da alerta dun particular ás 15:20 horas. Indicaba no seu relato que o lume entrara nunha das naves e estaban intentando apagar as lapas con mangueiras.

Decontado, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasaba o aviso aos Bombeiros de Arteixo, á Policía Local, a Protección Civil e a Augas de Galicia.

Unha vez no lugar dos feitos, os servizos de emerxencia sufocaron o lume e arrefriaron a zona.