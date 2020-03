Afundación aplicará desde hoxe un plan de medidas especiais para previr los riscos asociados ao Covid-19

Afundación implantará un plan de medidas especiais que se estenderá a todas as áreas de actividade da entidade, Educación, Envellecemento Activo, Cultura e Voluntariado, así como a todos os seus servizos, incluíndo Ataquilla.com, como medida de responsabilidade e prevención ante a situación de excepcionalidade provocada polo virus Covid-19. Os protocolos establécense inicialmente por un período de 15 días a partir o venres 13 de marzo e modificaranse e adaptarán seguindo en todo momento a evolución da situación e as indicacións que trasladen as autoridades competentes.

En educación, conforme ás directrices da administración autonómica, suspenderase a actividade desde o vindeiro luns 16 nos dous centros de formación profesional en Vigo e A Coruña, a escola infantil Zalaeta (A Coruña) así como nas catro bibliotecas da entidade (Santiago de Compostela e Vigo). Así mesmo, o centro universitario IESIDE xa está a impartir desde o xoves 12 de marzo todas as súas clases a través da súa innovadora plataforma de educación presencial remota, suspendendo temporalmente toda a actividade física nas súas aulas. A tecnoloxía foi desenvolvida e implementada recentemente para poder conducir as sesións de todos os programas de forma dixital e por vídeo sincrónico de modo que os estudantes poidan recibir a formación interactiva nos seus propios domicilios, coa mesma calidade que en modalidade presencial.

Toda a programación educativa, tanto para adultos como para escolares – funcións teatrais, talleres didácticos e visitas a exposicións, educación financeira, actividades tecnolóxicas e ambientais, conferencias etc. – queda igualmente posposta.

Na área de Envellecemento Activo, os 11 Espazos+ 60 suspenderán temporalmente a súa actividade, manténdose unicamente para xestión administrativa interna. Así mesmo pospóñense todas as actividades da área –accións de voluntariado, programas interxeracionais, viaxes e saídas culturais etc. –.

No ámbito cultural, adíase toda a actividade de Afundación, sexa cal for o aforo asignado. As salas de exposicións permanecerán pechadas ao público. Tamén quedan aprazadas todas as actividades de voluntariado así como a participación en eventos e accións promovidos por terceiros.

Desde o punto de vista interno, Afundación deseñou un protocolo para todo o persoal intensificando as medidas de seguridade e sanitarias, para minimizar riscos na saúde do equipo. Así, entre outros, limítanse os desprazamentos e reunións presenciais, favorecendo a utilización do sistema de videoconferencia. O protocolo inclúe así mesmo a redución do número de persoas por centro de traballo, coa aplicación de medidas como a reorganización de quendas, a recolocación do persoal e a posibilidade de teletraballar. Tamén se establecen distintas opcións de conciliación ante a suspensión das actividades escolares. Así mesmo, na páxina WEB de Afundación e en Ataquilla.com, todos os usuarios poderán acceder a información actualizada sobre o estado dos eventos, cancelados ou aprazados.