Afundación presenta unha programación de actividades para escolares adaptada á cambiante e nova normalidade

Convencidos de que agora m谩is que nunca os nenos e nenas en idade escolar deben contar coa proximidade das artes, a cultura e a formaci贸n multidisciplinar como canle para o crecemento persoal e o desenvolvemento social, e o corpo docente con novas ferramentas e apoio para afrontar o cambio de paradigma no labor da docencia derivado da crise sanitaria actual, o equipo da 脕rea Educativa de Afundaci贸n, a Obra Social de ABANCA, dese帽ou unha programaci贸n de actividades educativas para o curso 2020/2021 adaptada 谩 chamada nova normalidade. Tr谩tase dunha programaci贸n h铆brida, con propostas de perfil virtual e presencial. Desta forma, os docentes e estudantes contar谩n coa posibilidade de asistir in situ a aquelas propostas que se realicen, no caso de que se dean as condici贸ns, de forma presencial, e 谩 s煤a vez de seguilas de forma online, xa que se retransmitir谩n en streaming a trav茅s do novo portal da entidade, Afundaci贸n TV. 脕 s煤a vez, contar谩n con recursos en li帽a dos que poder谩n facer uso como complemento e apoio 谩 docencia tanto no caso no que houbese que impartir as clases a distancia como na propia aula.

A PROGRAMACI脫N

A oferta abarca actividades en 谩mbitos como o das artes esc茅nicas, a danza e a m煤sica, con representaci贸ns teatrais tanto presenciais como en streaming que se complementar谩n con encontros v铆a online con alg煤ns dos membros das compa帽铆as, o que axudar谩 establecer e reforzar as relaci贸ns entre o alumnado e o mundo das artes. Tam茅n se incl煤en propostas no 谩mbito das artes pl谩sticas e visuais; a cultura cient铆fica e medio ambiente; lingua e literatura galega; tecnolox铆a e seguridade; econom铆a e educaci贸n financeira; aprendizaxe interxeracional e ingl茅s. Unha das principais novidades 茅 a implantaci贸n da aula STEAM mediante a cal se dar谩n contidos b谩sicos de programaci贸n e rob贸tica aplicada 谩s artes e ao medio ambiente.

A Biblioteca Infantil e Xuvenil de Afundaci贸n de Santiago de Compostela igualmente ter谩 un papel importante dentro do programa xa que, xunto 谩 Colecci贸n de Arte Afundaci贸n, ofrecer谩 unha importante selecci贸n de historias e contos animados coas lendas e a historia de Galicia como protagonistas.

Ademais, todos os proxectos expositivos que desenvolva Afundaci贸n contar谩n cunha versi贸n virtual, para poder percorrer as mostras sen necesidade de atoparse nelas fisicamente, e con material did谩ctico adicional ao dispor dos estudantes, un interesante complemento para apoiar o labor educativo das aulas.

As铆 mesmo, Afundaci贸n contin煤a co programa 芦Educaci贸n s茅culo XXI禄, un ciclo de conferencias que este ano se impartir谩n de forma virtual e presencial e que te帽en como obxectivo crear un marco para a reflexi贸n sobre o labor e os retos aos que se enfrontan nais, pais, profesores e estudantes na educaci贸n actual, ampliando as铆 o 谩mbito de actuaci贸n da entidade a toda a comunidade educativa. No marco deste programa, grandes especialistas falar谩n sobre novos estudos, tendencias, sinerxias interdisciplinares ou innovaci贸n metodol贸xica para sentar as bases cara a un cambio real e necesario no 谩mbito acad茅mico.

As conferencias que se impartir谩n de maneira virtual ser谩n a do 1 de outubro co premiado profesor C茅sar Bona, a do d铆a 22 dese mesmo mes con reco帽ecido psic贸logo Javier Urra, e o ciclo 芦Os transtornos da aprendizaxe禄 que se desenvolver谩 os d铆as 12, 19 e 26 de novembro e 3 de decembro da man de Anna Sans, neur贸loga infantil.

De xeito presencial, 谩 espera de como transcorra a situaci贸n sanitaria, s贸 se impartir谩 unha a cargo do docente V铆ctor Arufe, premio Educa ABANCA ao mellor docente de Espa帽a na categor铆a Universidade.