Afundación TV ofrece unha programación especial para o mes de agosto

Afundaci贸n TV, o novo portal web de emisi贸n de contido audiovisual de Afundaci贸n, a Obra Social de ABANCA, preparou unha programaci贸n especial para continuar, durante o mes de agosto, ofrecendo as s煤as propostas dun xeito accesible e din谩mico. A trav茅s deste portal, concibido como unha televisi贸n interactiva multimedia para todos os p煤blicos, poderase acceder a secci贸ns fixas de contido cultural e educativo dirixido a escolares, familias, 谩 xuventude, p煤blico +60 e profesionais. As铆, todos os luns emitirase o 芦Foro Vi帽o XXI禄, e os luns e xoves a secci贸n 芦Benestar e ioga na casa禄 con Sandra Roco. Os martes ser谩 a quenda para a secci贸n 芦IESIDE sen muros禄 na que profesionais e acad茅micos de diferentes sectores econ贸micos analizar谩n a situaci贸n actual. Os m茅rcores emitirase a secci贸n 芦Imos ao cinema禄 na que Asier Mensuro far谩 recomendaci贸ns sobre o mundo cinematogr谩fico. Os xoves e venres estar谩n dedicados ao p煤blico m谩is novo co taller de teatro dirixido por Teatro Ghazafelhos e o taller musical 芦Cantemos [email protected] s禄 con Esperanza Mara.

Ademais das secci贸ns fixas, programouse a emisi贸n de numeroso contido. No 谩mbito educativo poderase gozar de obradoiros como o de mindfulness impartido pola psic贸loga Bel茅n Colomina, ou de conferencias sobre educaci贸n a cargo de reco帽ecidos profesionais como Jos茅 Antonio Marina ou Mar铆a Jes煤s 脕lava. Desde 芦IESIDE sen muros禄, profesores de prestixio no 谩mbito acad茅mico nacional e internacional abordar谩n contidos de interese xeral e profesional co obxectivo de xerar ideas e proxectos de utilidade para a comunidade acad茅mica, e profesionais de diversos

sectores ou empresarios achegar谩n a s煤a visi贸n para enfrontarse a unha contorna en constante evoluci贸n e cambio.

No 谩mbito cultural as propostas tam茅n ser谩n moi variadas, coa posibilidade de ver desde a secci贸n 芦Di谩logos con Pepe Solla禄 co escritor Manel Loureiro como convidado, ata realizar unha visita virtual 谩s nosas exposici贸ns ou aprender coas p铆lulas audiovisuais sobre arte 芦A Colecci贸n en casa禄 ou as audici贸ns de m煤sica cl谩sica.

Ademais, no portal Afundaci贸n TV tam茅n se pode acceder a recursos audiovisuais de 铆ndole did谩ctica para toda a comunidade educativa, as铆 como docentes, familias, nenos e nenas e novas, como os v铆deos titoriais de coci帽a en familia a cargo de Vanesa Sende, a secci贸n dedicada aos libros e contos 芦Bibliotecasa禄, os talleres de papiroflexia da man de Jorge Pardo ou os experimentos cient铆ficos de Naturnova.