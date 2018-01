A Agrupación de Electores de Redondela (AER) demanda a convocatoria da comisión de seguimento da AP-9, con carácter de urxencia, para tratar a apertura do terceiro carril á altura do colexio Igrexa de Chapela

AER solicita que ao longo desta semana (antes de que o colexio inicie a actividade) o Alcalde, presidente da Comisión de Seguimento dás obras de ampliación da AP-9 no Concello de Redondela, convoque esta comisión con carácter de urxencia para tratar a seguridade do CEIP Igrexa ante esta nova situación. Asistan ou non os representantes de Fomento e Audasa. Así mesmo, tamén solicita que para ese mesmo día o presidente da comisión organice unha visita ás instalacións educativas, dos membros da comisión e técnicos que poidan explicar a situación de seguridade, ruído e vibracións nas aulas, así como o plan de evacuación no caso do impacto dun vehículo pesado no muro da autoestrada.

O Ministerio de Fomento non atendeu á demanda feita por todos os grupos e colectivos de Redondela en relación á apertura do terceiro carril da autoestrada á altura do CEIP Igrexa de Chapela. Esa demanda foi feita de forma unánime na comisión de seguimento celebrada o 17 de febreiro de 2017. Demanda que pasaba por manter pechado ese tramo ata que o traslado ao novo centro non fora efectivo. Na comparecencia feita polo alcalde no pleno do pasado novembro, non se informou claramente sobre este asunto, falouse moito do colexio novo pero poucos datos se amosaron sobre a situación do actual, e a día de hoxe vólvese sentir preocupación de indignación na cidadanía; pois como amosan os datos, estamos ante o primeiro edificio educativo que hai no Estado Español dentro dunha autoestrada, literalmente falando.

AER quere deixar claro que esta situación vén dada pola incompetencia e as malas prácticas das administración públicas, pois recorda que o Colexio Igrexa aparece como inmoble a expropiar nun plano do Ministerio de Fomento en xuño de 2011. Documentos que permaneceron fóra da exposición pública e agochados no Ministerio durante tres anos, ata que en agosto de 2014 saíron as novas expropiacións da AP-9 que duplicaban as expostas no BOE do 13 de xullo de 2010. Está claro que hai mais de 6 anos que o Ministerio sabía que este centro educativo tiña que ser trasladado, pero a realidade é que pouco lle importou, pois o principal sempre foi rematar o trazado da autoestrada, sen pensar en ningún momento nos custes sociais que está provocando este despropósito de obra.

En AER preguntámonos se é xusto que unha infraestrutura de peaxe estea por riba do dereito a unha educación digna e en condicións. Sabe ese señor que veu a Rande cheo de escoltas, a destapar unha lona dicindo que a ampliación da AP-9 era unha obra que se facía para as persoas, en que situación se atopa o Colexio Igrexa?