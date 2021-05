Aires acondicionados portátiles y otras alternativas: todo lo que tienes que saber para comprarlos

Cuando llega el verano, debes asegurarte de no pasar demasiado calor porque esto puede llegar a ser demasiado incómodo. Por este motivo, son cada vez más las personas que se deciden por los aires acondicionados portátiles, o incluso por ventiladores de techo para evitar el calor excesivo.

En el mercado te puedes encontrar con muchas opciones diferentes para que puedas comprar un aire acondicionado o un ventilador. Pero, no todas tienen las mismas características ni ofrecen la misma versatilidad a la hora de usarlos.

Así que, si quieres escoger entre las mejores soluciones que puedes encontrar en el mercado, te invito a que sigas leyendo atentamente este post.

Comparativa de los mejores aires acondicionados portátiles y otras alternativas

Puede que no sepas qué modelo comprar debido a la gran variedad de opciones que nos encontramos en el mercado. Si no sabes cuál aire acondicionado o ventilador de techo o de pie vas a comprar, no te preocupes, porque te he seleccionado las mejores alternativas que puedes encontrar en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocer las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado:

#1 Rowenta Intense Pure Air PU4020

Rowenta Intense Pure Air PU4020, Purificador de aire, hasta 60 m2 con sensores del nivel de contaminación, 4 niveles de filtración y tecnología NanoCaptur para sustancias contaminantes Los niveles de filtración protegen a toda la familia de una adecuada variedad de contaminantes, Cada nivel de filtración se destina a un tipo específico de contaminante

4 niveles filtración: pre-filtro (polvo, pelo humano/ animal), filtro de carbón activo (olores, humos), filtro de alta eficiencia (polvo fino, polen, los ácaros, alérgenos), filtro Nano Captur para destruir el formaldeido

Cuenta con la exclusiva tecnología patentada NanoCaptur, que trabaja para destruir de forma permanente el formaldehído para un ambiente más seguro y más saludable, facilitando la detección automática de la contaminación y velocidad de adaptación

Silencioso: su alto rendimiento funciona de forma adecuadamente silenciosa ya que solo llega a los 28 dB(A) en su velocidad mínima, y a los 52 dB(A) en su velocidad máxima por lo que su funcionamiento es apto durante la noche y el día

Cómodo uso las 24 horas: modo noche, temporizador, luz ambiental ajustable, indicadores de cambio de filtro, Equipado con 2 sensores de contaminación, un sensor de partículas y un sensor de gas, que calculan la cantidad de contaminación del hogar Rebajas

Sin duda es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, y que te brindará un gran rendimiento para todos tus espacios. Este sistema de aire acondicionado cuenta con un nivel de filtración bastante bueno para mantener todos tus espacios lo más puros posibles.

Incorpora un sistema de 4 niveles de filtración, desde las partículas más grandes, hasta las partículas muy pequeñas, lo que te permitirá que puedas conseguir así librarte de los alergenos. Además, su filtro Nano Captur, permite destruir el formaldehido, y así conseguirás un ambiente mucho más seguro y más saludable.

Cuenta con un funcionamiento muy silencioso, que en su velocidad mínima llega a los 28dB, mientras que a máxima potencia únicamente llegará a 52dB. Tiene un cómodo modo noche, para que puedas dormir con este aparato, e incorpora un sensor de partículas y de gas para calcular la contaminación del aire de tu hogar. Puedes encontrarlo con capacidad para 60 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados dependiendo de la capacidad que necesites.

#2 Olimpia Splendid 01921 Dolceclima Compact

Olimpia Splendid 01921 Dolceclima Compact 10 P Aire Acondicionado Portátil 10.000 BTU/h, 2.500 Frigorías, Gas R290, Diseñado en Italia El aire acondicionado portátil entre los más compactos, con capacidad de refrigeración: 10.000 btu/h ( 35°c/80% ur )

Drenaje de condensado con tubería, sin tanque; fácil de mover gracias a las ruedas giratorias

Nuevo gas r290 ecológico refrigerante de bajo impacto ambiental

Control remoto multifunción y panel de control táctil, encendido y apagado programable con temporizador integrado

Modos de funcionamiento: refrigeración, ventilador, deshumidificador, noche, automático, turbo Rebajas

Se trata de un sistema de aire acondicionado de los más compactos que encontrarás en el mercado. Este tiene una gran capacidad de refrigeración de hasta 10.000btu/h, lo que permite que tengas una gran eficiencia. Cuenta con un drenaje del condensado con tu vería y no tiene ningún tipo de tanque lo que lo hace bastante versátil.

Por otra parte, es un modelo que puedes mover de un lado al otro de una forma realmente sencilla gracias a que incorpora un sistema de ruedas giratorias. Funciona con gas r290, que hace que sea un sistema más ecológico lo que generará un menor impacto ambiental.

Este modelo cuenta con un control remoto multifunción para que puedas controlarlo de una forma más sencilla. También cuenta con un panel de control táctil, así como un sistema con temporizador para que se apague automáticamente o que se encienda de forma automática.

#3 Rowenta Turbo Silence Extreme VU5670 Ventilador de Pie

Rowenta VU5670F0 Turbo Silence Extreme VU5670, 70 W, negro/gris Ventilador de pie con 5 aspas y altura regulable

Tiene cuatro velocidades: 1, 2, turbo y silent mode

Fluidez de aire en máxima posición de 80 m3/min

Ajuste de inclinación vertical

Diámetro del ventilador de 40 cm

No cabe duda de que este es uno de los mejores ventiladores de pie que puedes comprar para el verano, puesto que tiene una gran capacidad. Tiene un sistema de funcionamiento de 5 aspas y una altura completamente regulable, lo que hace que lo puedas adaptar a todas tus necesidades.

Cuenta con cuatro modos de funcionamiento, con diferentes velocidades, incluyendo un modo turbo de alta potencia y un modo silence para usarlo durante la noche. Ofrece una posibilidad de tener un flujo máximo de aire de hasta 80m3/min, lo que hace que sea ideal para cualquier espacio.

Es muy fácil de mover de un lado a otro porque es un modelo que es bastante liviano, lo que le aportará una gran versatilidad. También ofrece un ajuste de inclinación vertical y el diámetro total del ventilador es de 40cm.

#4 Tristar AC-5562 Aire acondicionado portátil

Tristar AC-5562 – Aire acondicionado portátil, capacidad de enfriamiento 3000 frigorías, función calefacción Capacidad de enfriamiento de 3000 frigorías y 3,5 kW para enfriar una habitación de hasta 100m3

Con función de calefacción y secado y Con ventilador

Con Control remoto y temporizador digital

Bajo consumo de energía: clase de eficiencia energética A

Aire acondicionado portátil y fácil de desplazar gracias A las ruedas giratorias Rebajas

Se tata de un modelo que a pesar de ser bastante compacto ofrece una gran potencia, lo que te permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento. Tiene una potencia total de 3.5kW, y permite enfriar habitaciones de hasta 100 metros cuadrados sin ningún tipo de inconvenientes.

Además, cuenta con una función de calefacción que permitirá que puedas conseguir el máximo rendimiento posible y una gran versatilidad. Tiene un control remoto para que puedas controlarlo fácilmente desde cualquier parte y un sistema de temporizador digital para conseguir así la máxima versatilidad posible.

Su consumo de energía es bastante bajo, puesto que cuenta con una eficiencia energética de tipo A, lo que hará que el recibo de la energía no se vaya a subir demasiado. Podrás desplazarlo fácilmente de una parte a otra gracias a su sistema de ruedas giratorias, lo que facilitará en gran medida su uso.

#5 ARGO Ventilador de Torre 398200022

ARGO 398200022 Ventilador de Torre, 60 W, 240 V, Blanco, 78.4 cm Ventilador de torre con un designó elegante y acabados blanco puro

Estética y efectividad Potente flujo de aire y posibilidad de oscilación de 80 °

3 velocidades seleccionables desde el panel y el control remoto por infrarrojos

3 modos de funcionamiento: normal, natural, Sleep, para el máximo confort

Temporizador: (0,5-7,5h)

Este es un ventilador de torre que cuenta con un diseño muy elegante y gracias a su acabado en blanco, se adaptará por completo a la mayoría de los espacios. Ofrece un potente flujo de aire para mantener todos tus espacios bien refrigerados, y así conseguirás siempre la mayor versatilidad posible.

Tiene una capacidad de oscilación de 80°, lo que garantizará la distribución correcta del aire por toda la habitación. Además, ofrece un total de 3 velocidades ajustables, y puedes controlarlo tanto de forma manual, como por medio de su control remoto.

Ofrece 3 modos de funcionamiento, siendo el normal, natural y el modo Sleep, en el cual se tiene un nivel de ruido muy bajo para evitar cualquier contratiempo. Cuenta con un temporizador desde 0.5 hasta 7.5 horas, para que puedas ajustar fácilmente el tiempo de funcionamiento de tu aparato y así conseguir el máximo rendimiento posible.

#6 Orbegozo CP50120 Ventilador de techo

Orbegozo CP50120 Ventilador de Techo con luz y Mando a Distancia, 6 Palas, 120 cm de diámetro, Potencia de 60 W y 3 velocidades, Cromo, 6 aspas Ventilador de techo Orbegozo con luz y mando a distancia

6 aspas de 120 cm de diámetro

Motor con potencia de 60W

Diseño en color cromado

3 velocidades de ventilación Rebajas

En caso de que busques una solución versátil pero que al mismo tiempo esté fija en el techo, este ventilador será ideal para ti. Se trata de un ventilador de techo, que cuenta con luz para que puedas sacar el máximo partido del mismo.

Además, cuenta con un mando a distancia que permitirá que lo puedas controlar de una forma mucho más sencilla y totalmente eficiente. Tiene un sistema de funcionamiento de 6 aspas y un diámetro de 120cm de diámetro que permite un gran flujo de aire.

Cuenta con un motor potente de 60W, que permite que se tenga una ventilación perfecta para todos tus espacios, y tiene 3 velocidades diferentes de funcionamiento. Es un modelo silencioso, y gracias a su diseño cromado se ajustará por completo a todos tus espacios ofreciendo una gran elegancia para los mismos.

#7 Ventilador de techo Westinghouse Lighting Bendan

Westinghouse Lighting Bendan Ventilador de Techo, 132 cm interior R7s, 80 W, Aspas plateadas Este ventilador de techo interior contemporáneo de 132 cm con acabado en cromo satinado es ideal para estancias de más de 25 metros cuadrados

Cinco palas reversibles plateadas; la luminaria de vidrio opalino incluye 1 lámpara R7 de 80 W, compatible con LED

Mando a distancia con tres niveles de velocidad, interruptores de encendido/apagado para el ventilador y la luz, conmutador inversor para funcionamiento de verano/invierno

Circulación de aire de bajo consumo, potente movimiento de aire y funcionamiento silencioso

Instalación solo con varilla de extensión, incluido manual de instrucciones ilustrado Rebajas

Este es un modelo de ventilador de techo que es completamente moderno y contemporáneo que tiene un diámetro de 132cm, con un acabado en cromo satinado siendo ideal para estancias de más de 25 metros cuadrados. Esto permite que se una gran opción para los espacios pequeños y consiguiendo así una gran versatilidad para mantenerte fresco durante el verano.

Tiene un total de 5 aspas reversibles plateadas, y una luminaria que incluye una bombilla R7 de 80W y que es compatible con bombillas LED. Este modelo cuenta con un mando a distancia que permite ajustarlo en un total de 3 niveles diferentes.

Tiene un sistema de inversor para funcionamiento tanto en verano como en invierno, lo que permitirá que puedas conseguir una gran versatilidad. Es un ventilador que tiene un bajo consumo energético, y que permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento, y su funcionamiento es muy silencioso.

¿Por qué escoger un equipo portátil en lugar de uno fijo?

Existen algunas razones por las cuales será una gran idea contar con un aire acondicionado portátil. Dentro de los principales motivos son los siguientes:

La instalación de un equipo fijo puede ser más difícil, y por lo general debe ser hecha por un servicio de profesionales que lo dejen perfectamente instalado.

Si vas a usar el aire acondicionado en un piso donde no vives, no merece la pena comprar un aire acondicionado fijo. Siempre será mejor optar por un modelo portátil, porque te ofrecerá más versatilidad.

Son fáciles de transportar de una estancia a otra, lo que te permitirá que puedas conseguir una mejor solución.

Según las normativas urbanísticas puede que no puedas instarla un aire acondicionado que altere las fachadas. El objetivo es minimizar el impacto visual de ciertas zonas de las ciudades.

Sin embargo, debes tener en cuenta que los equipos de aire acondicionado portátiles no ofrecerán el mismo nivel de potencia que los equipos tradicionales. Aunque si serán una gran solución para espacios pequeños, lo que permitirá que puedas conseguir así la máxima versatilidad posible.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar un aire acondicionado portátil?

Antes de comprar un sistema de aire acondicionado para tu hogar, tienes que fijarte en algunos aspectos que resultarán clave para que puedas elegir bien. Dentro de los principales puntos a tener en cuenta estarán:

Capacidad de enfriamiento

Es importante tener en cuenta la capacidad que tenga el sistema de enfriamiento que vayas a comprar. Esta se medirá en tres unidades diferentes, las cuales son frigorías por hora, BTU/h o TRF.

Sin importar el tipo de unidades en las que se mida la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado, debes asegurarte de tener suficiente potencia para enfriar el área deseada. No se recomienda que compres un sistema demasiado potente porque podría crear un ambiente demasiado frío y puede llegar a ser irrespirable.

Personas que estarán en el espacio a enfriar

Es importante tener en cuenta que dependiendo del número de personas que estén en la habitación debes elegir un sistema que se adecúe a tus necesidades. Se considera añadir una potencia de 100 frigorías por hora por cada adulto o de 30 si se trata de niños.

Esto debido a que el cuerpo va generando calor lo que puede disminuir la eficiencia del aire acondicionado si no se tiene en cuenta la capacidad que necesitarás para contrarrestar este problema.

Ruido

El nivel de ruido es un aspecto importante a tener en consideración, y estos aparatos suelen incluir un compresor integrado. Lo ideal es que el nivel de ruido sea bajo, sin importar si se trata de un aire acondicionado o de un ventilador.

Los niveles de ruido suelen oscilar entre los 40 y los 45dB, por lo cual debes asegurarte de escoger un modelo que no vaya a generar ningún tipo de inconvenientes. Siempre será bueno escoger un modelo que tenga con un modo de sueño para que puedas usarlo mientras duermes.

Consumo eléctrico

Es importante fijarse en el consumo eléctrico que tendrán este tipo de aparatos, puesto que deben contar con una buena eficiencia energética. Lo ideal es que te fijes que el modelo que escojas tenga una eficiencia energética de tipo A.

Por lo general, estos modelos consumirán aproximadamente entre 2.500 y 2.600W, dependiendo de la potencia que tengan. Evita comprar equipos que tengan una eficiencia energética baja, porque esto se notará en gran medida en tu recibo de electricidad el cual aumentará de valor significativamente.

¿Ya lo tienes claro?

En este punto, es probable que ya tengas claro cuál es el modelo de aire acondicionado portátil o ventilador de pie o de techo que vas a comprar. Para conseguir las mejores ofertas, lo ideal será comprarlos en Amazon, porque allí disfrutarás siempre de la máxima comodidad para comprar, y lo recibirás muy rápidamente en tu hogar.

Pero, puede que aún tengas dudas sobre el mejor modelo para ti, y por esto ver las opiniones de otros usuarios para conseguir así una mejor orientación para comprar. En caso de que tu producto llegue con algún defecto, podrás cambiarlo fácilmente gracias a las políticas de devolución de la plataforma y así conseguirás el máximo rendimiento posible.