Alberto Núñez Feijóo tomou posesión como presidente da Xunta no Parlamento de Galicia

O Parlamento de Galicia acolleu este mediod铆a o acto de toma de posesi贸n como presidente da Xunta de Galicia na XI Lexislatura.

O acto celebrouse no Sal贸n dos Reis do Parlamento de Galicia, onde o titular da C谩mara, Miguel 脕ngel Santalices Vieira, deu lectura ao Real Decreto polo que se nomea presidente da Xunta de Galicia a Alberto N煤帽ez Feij贸o.

De seguido, N煤帽ez Feij贸o prometeu聽 o seu cargo como presidente da Xunta e tomou a palabra nun acto organizado respectando distancia social e outras medidas orientadas a previr a propagaci贸n da coviD-19.

De feito, ao Sal贸n dos Reis accedeu s贸 a cuarta parte dos convidados que tradicionalmente se daban cita neste mesmo espazo noutras tomas de posesi贸n, mentres que as restantes persoas se situaron noutra sala, nos corredores e no patio interior do pazo do H贸rreo, onde seguiron o desenvolvemento do acto a trav茅s de pantallas.

O acto rematou coa interpretaci贸n do Himno de Galicia.