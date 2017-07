O alcalde anuncia para setembro novas mobilizacións para esixir o AVE directo a Madrid

Connect on Linked in

O alcalde censurou esta mañá que o AVE directo Vigo-Madrid por Cerdedo non está na axenda da reunión que celebran este luns o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e exixiulles que se pronuncien ao respecto.

“Non haberá AVE de Galicia a Madrid en tanto non sexa desde Vigo a Madrid. Será o AVE dunha parte de Galicia, pero non será o AVE de Galicia, que require ineludiblemente que cubra tamén o Vigo-Madrid”, asegurou Abel Caballero.

Caballero reclamou un pronunciamento e prazos da Declaración de Impacto Ambiental sobre a variante de Cerdedo para o AVE directo Vigo-Madrid e advertiu dun “inmenso custe político” a quen non cumpra. O alcalde reiterou que a alta velocidade por Cerdedo será unha realidade e anunciou para setembro, de non haber avances, novas mobilizacións para reclamala, despois do concerto ofrecido pola Coral Casablanca na Porta do Sol en demanda do AVE vigués.