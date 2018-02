O alcalde avanza actuacións de Serrat e Raphael este verán en Castrelos

Connect on Linked in

Joan Manuel Serrat e Raphael son as dúas primeiras actuacións confirmadas para as festas de Vigo no Auditorio de Castrelos, segundo avanzou este venres o alcalde, Abel Caballero, na súa rolda de prensa ante os medios de comunicación.

O rexedor explicou que Serrat chegará á cidade o 21 de xullo coa súa xira “Mediterráneo da Cap”, mentres que Raphael estará o 2 de agosto coa xira “Locos por cantar”. “Xa anunciei que habería dez concertos este ano, poden ser finalmente 11 ou 12 ou 9, pero prepárense para algunha sorpresa notable”, asegurou.

“Mediterráneo da Cap”

“Mediterráneo da Cap” é o espectáculo co que Serrat decidiu despregar velas para navegar de novo co seu disco Mediterráneo (1971) como o eixo arredor do cal vira este concerto co cal o cantautor catalán faise á mar. Na viaxe repasara as 10 cancións daquel LP fundamental onde xoias como “Lucía”, “Aquelas pequenas cousas”, “Pobo branco”, “Barquito de papel” e o mítico “Mediterráneo” navegarán xunto ao mellor do seu amplísimo repertorio e algunha sorpresa musical de novo cuño.

“Loco por cantar”

Pola súa banda, Raphael chega coa súa xira ´Loco por cantar´, coa que ademais de percorrer parte da xeografía española tamén chegará a México, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador, Arxentina e Chile. A cita de Vigo será moi especial polo propio encanto do parque de Castrelos que se xuntará co carisma que desprende Raphael en directo.

Sobre o escenario, o cantante xienense presentará temas do seu último disco, ´Infinitos Bailes´ –que inclúe composicións de artistas como Iván Ferreiro ou Vanessa Martín-, e lembrará algunhas das súas cancións máis míticas e coñecidas como ´Eu son aquel´ ou ´A miña gran noite´.

A historia discográfica de Raphael é impresionante, como o testemuñan os seus 326 discos de Ouro, 49 de Platino, e o único de Uranio entregado a un cantante de fala hispana no mundo por vendas de máis de 50 millóns de copias. Gravou máis de 50 discos de longa duración en español, así como outros en italiano, francés, alemán, inglés e xaponés.