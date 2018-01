Connect on Linked in

Abel Caballero compartiu coa comunidade educativa do Ceip Canicouva a xornada de celebración do 50 aniversario do centro nun acto no que participaron alumnos, ex alumnos e profesores e antigos docentes. O alcalde, durante a súa intervención, destacou a necesidade de investir no ensino público e avanzou que o Concello cubrirá o patio de recreo.