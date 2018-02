O alcalde e o Colexio de enxeñeiros navais constatan nun encontro “a boa marcha do sector”

Connect on Linked in

Logo de recibir aos representantes do Colexio de enxeñeiros navais e oceánicos, o alcalde de Vigo explicou que no encontro “constataron a boa marcha do sector, que empeza a recuperar o seu espazo”. Outra das conclusións que compartiron foi a falta de profesionais cualificados nalgúns ámbitos do sector, unha situación consecuencia, segundo Caballero, do descoido da Xunta na formación de traballadores nos últimos catro anos.