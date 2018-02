O alcalde eloxia a elección do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín como Premio Laxeiro 2018 O próximo sábado 24 de febreiro Xosé Luís Méndez Ferrín recibirá o Premio Laxeiro da man do alcalde e presidente da Fundación, Abel Caballero. Durante a presentación deste galardón, o rexedor referiuse ao homenaxeado como “unha personaxe da maior importancia no ámbito cultural e político de Galicia”.