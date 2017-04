O alcalde enviará “a segunda e última” carta ao ministro de Fomento reclamando o AVE a Vigo

231 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O alcalde de Vigo avanzou esta mañá que lle enviará “a segunda e última” carta ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reclamando o tren de alta velocidade para Vigo. Un día despois de que o titular de Fomento visitara as obras que “farán chegar o AVE a unha parte de Galicia”, Caballero censurou ao responsable do Executivo Central por non mencionar a conexión por alta velocidade “coa zona máis poboada e industrialmente máis poderosa de Galicia”. En declaracións aos medios, Caballero estendeu as súas críticas ao presidente da Xunta “ao que nunca escoita falar do AVE a Vigo”.

Cualificou de “despropósito” a posta en marcha dunha liña de alta velocidade que, desde Vigo, obrigue ir a Santiago para dirixirse a Madrid e advertiu de que a partir desta misiva ao ministro, “a cidade iniciará a súas accións para facer oír a súa voz”.





