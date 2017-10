O alcalde esixe o acceso gratuíto á exposición do Pergamiño Vindel situada no Museo do Mar Abel Caballero criticou hoxe venres á Xunta de Galicia por cobrar 3 euros para acceder á mostra das Cantigas de Martín Códax aberta ao público no Museo do Mar desde o pasado pasado martes. En rolda de prensa, esixiu a gratuidade desta visita nunha cidade na que o acceso a todos os museos municipais é de balde.