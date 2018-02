O alcalde recibiu este luns aos organizadores do XXVII Salón do Automóbil. Abel Caballero coñeceu as últimas novas do evento que vaise a celebrar do 11 ao 15 de abril no Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) e felicitou a José Manuel Fernández Alvariño e a José Enrique Elvira, responsables do salón automobilístico, por manter o evento durante os peores anos da crise.