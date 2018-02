O alcalde garante que o Gran Peña poderá utilizar o campo do Carballal de forma gratuíta

Print This Post

O alcalde informou este mércores de que o club de fútbol Gran Peña poderá seguir utilizando o campo do Carballal de forma gratuíta e sen custe algún. Abel Caballero explicou que o Concello de Vigo levou a cabo nos últimos meses unha reforma integral das instalacións deportivas cun investimento de 1,2 millóns de euros.

“O Gran Peña vai a desfrutar do campo de Carballal por cero euros, gratis total, e vai a desfrutar das instalacións, tras obras de reparación que custaron 1,2 millóns de euros, no 95 por cento do tempo, practicamente en exclusiva e a custe cero”, afirmou o rexedor.