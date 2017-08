O alcalde pide “explicacións” á Xunta por non ter adoptado medidas que evitasen o caos nas Cíes Abel Caballero denuncia o perigo da decisión tomada pola Xunta de impedir o desembarco dos pasaxeiros nas Illas e o dano causado á cidade e á súa economía. Amais, anuncia a presentación dunha moción para esixir responsabilidades á Xunta de Galicia que ten todas as competencias no transporte e protección do arquipélago.