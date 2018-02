O alcalde pide unha “solución inmediata” para acabar co colapso nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro Abel Caballero reuniuse este luns co persoal do centro médico vigués Álvaro Cunqueiro para coñecer a situación na que se atopan. Os traballadores trasladáronlle ao alcalde as carencias de persoal, material e medios para poder desempeñar a súa labor diaria. Ademais, relataron os desprazamentos que deben facer no interior do hospital para trasladar aos pacientes