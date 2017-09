O alcalde pon en valor o papel do sector pesqueiro na economía viguesa

Print This Post

No marco da inauguración da VIII Conferencia Mundial do Atún, que reúne hoxe e mañá en Vigo a máis de 300 profesionais para abordar a situación da industria transformadora e conserveira, Abel Caballero sinalou a importancia da pesca na cidade e na economía galega e apuntou a competitividade do sector como clave para ofrecer o mellor produto á cidadanía.

Amais, deulle a benvida a Vigo a todos os participantes e felicitou á organización polo éxito do evento cada ano. No acto, estiveron presentes o presidente da Xunta, o secretario xeral de Pesa, Alberto López-Asenjo así o presidente e o secretario xeral de Anfaco-Cecopesca, Jesús Alonso Escurís e Juan Manuel Vieites.