O alcalde pon en valor o servizo “extraordinario” que presta o teléfono de información 010 A Xunta de Goberno Local aprobou a adxudicación do contrato do servizo de información cidadá a través do 010 por un importe de 934.000 euros por catro anos. Amais, recibiu luz verde a clasificación de ofertas para os servizos auxiliares da aula de estudo do Auditorio.