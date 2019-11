Cazan a un condutor en Portanet sen seguro e sen carné

Na mañá do venres pasado ás 11:05 horas, axentes do corpo da Policía Local de Vigo, atopábanse na rúa Alcalde Portanet, realizando labores de control do tráfico no ámbito da Seguridade Viaria.

Nese ámbito, procederon a dar o alto ao condutor dun turismo, M. F. C, de Vigo e 52 anos de idade, co fin de verificar o pescudado mediante consulta coa base telemática de tráfico en virtude ao cal, o vehículo figuraba sen contrato de seguro en vigor.

Unha vez detido polo axentes, procederon a solicitarlle a documentación do vehículo así como a persoal, pescudando tamén, que o apuntado carecía de calquera permiso ou licenza de condución.

En consecuencia realizaron xestións a resultas das cales confirmaron a inexistencia do citado permiso, ao perder a súa vixencia por sanción grave. Devandito home foi encartado en dilixencias xudicial por un presunto delito contra a seguridade viaria por carecer de permiso.