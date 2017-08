O alcalde reitera o compromiso de Vigo co pobo saharauí

Connect on Linked in

Abel Caballero recibiu hoxe a Saad El Mami Ahmed Salem, novo delegado do Pobo Saharauí en Galicia, con quen sinalou que manterá “unha moi cordial relación igual ca cos anteriores representantes”.

O rexedor apuntou a cooperación que mantén o Concello coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí para o seu programa “Vacacións en Paz”, cunha achega de 60.000 euros neste 2017, un importe destinado a pagar de forma íntegra as viaxes dos 70 nenos e nenas que pasan o verán con familias da cidade. Deste xeito, reitera o compromiso para os vindeiros anos de seguir cubrindo os gastos dos desprazamentos, sen limitación no número, a todos os cativos que veñan a Vigo desde os campamentos do deserto.