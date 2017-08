Print This Post

Abel Caballero asistiu este venres ao descubrimento das placas das novas rúas “Vigo” e “Celta” en A Guarda, coa presenza do seu homólogo guardés, Antonio Lomba, e do presidente do Celta, Carlos Mouriño. O alcalde de Vigo amosouse “encantado” por un acto que significa o “estreitamento da relación e da amizade” entre a cidade olívica e A Guarda.