O alcalde visita en Pontemuíños as obras de mellora da accesibilidade e calidade urbana do barrio

E para o problema xerado no remate da beirarrúa, substituirase a rotonda pintada por unha rotonda remontable polos autobuses e con elementos disuasorios para estacionar, “dificultamos co deseño urbano a mala utilización do espazo público” resumiu Fernández Lores.

Os traballos de mellora da accesibilidade en Pontemuíños teñen un custe aproximado de 180.000 euros e súmase a outras obras desenvolvidas ou que se están a desenvolver en Lourizán. “Nesta parroquia estamos facendo investimentos moi importantes” lembrou o alcalde quen visitará en días próximos as obras de rehabilitación do barrio mariñeiro do Cabo. Ademais estase traballando na obra de calmado de tráfico do CEIP A Carballeira e fixéronse quilómetros de mellora de conexión na zona de O Regueiriño, A Carballeira, Agrovello, etc.