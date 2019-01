Connect on Linked in

A AEMET avisa dunha alerta amarela por baixas temperaturas no noso concello. A previsión é -4 grados no núcleo urbano e de -6 nas parroquias de 02:00 a 10:00 horas. Non é preciso alarmarse nin preocuparse tan só ter precaución se ides camiñando e se ides coche non frenedes, utilizade marchas curtas. Para calquera incidencia ou consulta un equipo de voluntarios estará toda a noite operativo. Lembrade que o teléfono de Protección Civil é o 671 386 984 e o dos Bombeiros o 618705640.