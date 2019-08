Alerta por listeriosis: FACUA crea unha plataforma de afectados pola carne mechada 'La Mechá' Alerta por listeriosis: FACUA crea unha plataforma de afectados pola carne mechada 'A Mechá'.O portavoz da asociación, Rubén Sánchez, considera unha grave irresponsabilidade que a Consellería de Saúde esperase tanto para desvelar que unha carne mechada está a causar tantos ingresos hospitalarios. FACUA constitúe unha plataforma de afectados. Publicada por Noticias de Vigo en Viernes, 16 de agosto de 2019

O portavoz nacional de FACUA-Consumidores en Acción e secretario xeral da súa federación en Andalucía, Rubén Sánchez, considera “unha grave irresponsabilidade que a Consellería de Saúde e Familias esperase tanto para desvelar que o produto que está a provocar multitude de visitas a urxencias e decenas de ingresos hospitalarios é unha marca de carne mechada”. Trátase da La Mechá, da que aínda non se aclarou que lotes están afectados, da empresa sevillana Magrudis SL.

“É temerario que tras facer pública a alerta sanitaria como consecuencia da presión de FACUA, a Consellería de Saúde asegure á prensa que non hai risco para a saúde”, asevera Sánchez, que reclama á Junta de Andalucía “a máxima rigorosidade e transparencia nunha cuestión de enorme gravidade, especialmente en nenos, persoas inmunodeprimidas, embarazadas e anciáns, algúns dos cales están nas UCI de hospitais andaluces”.

Os afectados por listeriosis sofren xeralmente febre e dores musculares, que frecuentemente están precedidos por diarrea ou outros síntomas gastrointestinales. A listeriosis ten unha alta taxa de mortalidade, especialmente en grupos sensibles.

“Tamén resulta moi grave”, continúa o portavoz de FACUA, “que a empresa fabricante estivese a traballar na retirada do produto do mercado e non lanzase un comunicado para informar os consumidores”. A asociación advirte de que as vítimas poden consumir o produto tras adquirilo directamente nos envases da marca, pero tamén ao corte en supermercados, hipermercados e carnicerías ou ao consumilo en establecementos de hostalería.

Plataforma de afectados

Sánchez anunciou que “FACUA vai constituír unha plataforma de afectados polos diferentes danos á saúde que está a provocar o consumo de carne mechada La Mechá con listeria co obxecto de asesorarlles sobre os seus dereitos ao fin de que reclamen as pertinentes indemnizacións”. Desde a mañá deste venres, varios familiares de persoas que están ingresadas en hospitais andaluces e afectados que foron atendidos en urxencias nas últimas semanas contactaron pola asociación para solicitar asesoramento sobre os seus dereitos. Para sumarse á plataforma, os consumidores poden acudir ás oficinas de FACUA, chamar ao seu teléfono 954 90 90 90 ou enviar un correo electrónico a socios@facua.org.

Como transcendeu a marca

O diario ABC de Sevilla publicou este xoves que as hospitalizacións como consecuencia de infeccións por listeria que estaban a transcender nas últimas semanas en Sevilla e Huelva tiñan a súa orixe no consumo dunha marca de carne mechada que a Consellería de Saúde non desvelaba. Ao coñecer esta información, na mañá de onte FACUA solicitou a través da súa conta de Twitter aos afectados e os seus familiares que contactasen coa asociación para darlle a coñecer que marca de carne mechada consumiran.

Despois de que dous usuarios comunicasen a FACUA que se trataba da marca La Mechá, a asociación dirixiuse á empresa fabricante, que lle contestou que fora contactada polas autoridades sanitarias e estaba a colaborar con elas. Ás 20.00 horas, con tres casos contrastados e a confirmación da empresa, FACUA deu a coñecer márcaa orixe das infeccións e uns minutos despois, a Consellería de Saúde emitiu un conciso comunicado de prensa no que anunciou a alerta sanitaria polo produto.