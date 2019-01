Alertan dun novo desafiuzamento en Vigo

A parella, de orixe cubana e que reside en Vigo desde fai máis de vinte anos, ten tres fillos de 17 anos, 4 e once meses. Segundo explicaron, xa atravesaron problemas no mes de novembro, cando lles cortaron a auga por falta de pagamento. Entón acudiron tamén ao Concello, que tardou tres semanas en xestionar de novo o alta. A nai dos pequenos explicou que quedou no paro hai ano e medio e a súa parella fai seis meses, e que se dedican ao sector da hostalería.