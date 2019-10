Alfonso Marnotes bota en cara a Caballero que se xunte con traballadores alleos ao concello e teña sen recibir a traballadores municipais

Mentres tanto o edil popular manifesta que “o que non é comprensible que non se reúna cos traballadores e traballadoras do concello, onde existen conflitos laborais moi importantes en áreas tan sensibles como a seguridade e as emerxencias”.

O alcalde a contestación na sala de prensa do concello ao conflito dos devanditos corpos da cidade manifesta que os que teñen que intervir niso son os responsables laborais do concello de Vigo.

