Alfonso Villares insta a llevar a las mesas esta Navidad los productos del mar tanto por su calidad como por el apoyo que supone al sector marítimo-pesquero gallego

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, aprovechó este viernes su visita al Mercado de Navidad que se celebra en Ribadeo para instar a que tanto en el día a día como especialmente de cara a las próximas fiestas las familias lleven a sus mesas los productos del mar de Galicia, pues su altísima calidad suman el importante apoyo y respaldo que supone el consumo de estos alimentos al sector marítimo-pesquero de la comunidad. Además apuntó que la inclusión es básica dentro de una dieta equilibrada que contribuye a incrementar la calidad de vida de las personas consumidoras.

El conselleiro apuntó que todos estos factores ponen de manifiesto que el Gobierno central no tiene explicación ninguna de su cerrazón a rebajar el IVA a pescados, mariscos y conservas, una reclamación que sector y Xunta le llevan haciendo desde hace más de dos años, y que seguirán reclamando. Para Alfonso Villares no es de recibo mantener y propiciar este agravio comparativo frente a otros productos de la cesta de la compra que sí cuentan con esta ventaja fiscal, lo que está propiciando que se consuma menos pescado por la competencia frente a otras opciones que sí están beneficiadas por el recorte.

Aumentar el consumo de pescado es bueno en materia de salud para el conjunto de la población y bueno en materia de actividad marítimo-pesquera para los hombres y mujeres que viven del mar, señaló el conselleiro, que puso como ejemplo a países como Portugal o Francia donde sí se rebajaron la fiscalidad. Una reducción a la que la Comisión Europea no pondría urracas y que estudios encargados a expertos de las universidades gallegas certifican que le vendría muy bien a la economía gallega: recortar el IVA a la mitad (del 10 % actual al 5 %) permitiría generar cerca de 5.600 nuevos empleos y un valor añadido bruto de 28,5 millones de euros.

Mientras se trabaja por alcanzar esa histórica petición de rebaja fiscal, avalada recientemente por los tres grupos políticos del Parlamento autonómico, Alfonso Villares se comprometió a mantener el impulso de las campañas de promoción del consumo de la pesca, el marisqueo, la acuicultura y la conservas y, en concreto, propiciar el impulso de cara a final de año de la exitosa GALICIA SABE AMAR.

Después de que a través de de los foros con los mejores chefs de la comunidad celebrados en Vigo, A Coruña, Ourense, Cervo (Lugo) y Santiago y de las rutas de las foodtrucks que permitieron promocionar a lo largo y ancho de toda la geografía gallega y española, por más de 400 municipios y cada vez más próximos a los 400.000 comensales, los mejores sabores de los productos del mar de Galicia, de cara a la recta final del año serán la salud y la calidad el gran reclamo de unas nuevas visitas de estas gastronetas, que acudirán a ferias y mercados de Navidad, por un lado, y eventos deportivos, por otro.

En lo que va de semana ya visitaron Xinzo de Limia, donde se celebró el campeonato provincial federado de campo a través Cross Antioquía, y el estadio Anxo Carro donde el C.D. Lugo salió victorioso en su encuentro de la Copa del Rey ante el C. D. Mirandés, foodtruck visitada por el conselleiro do Mar que, además, disfrutó in situ el triunfo que lleva al equipo lucense a pasar de ronda y enfrentarse ahora a un equipo de primera división.

El jueves estuvieron en el mercado de Navidad de Celanova y hoy acudirán al de Tui y la Fiesta del Marisco de O Barqueiro, en Mañón. Este sábado estarán en el I Trail do Cervo en Campo Lameiro y la Milla Urbana de Ferrol, y el domingo en la XV Carreira Pedestre Popular de Boimorto y en el III Trail Monte Breamo 2023 de Pontedeume.