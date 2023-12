Alfonso Villares visita el foodtruck de Galicia sabe Amar que ejerce de telonera del Callofest Rock y marida los productos del mar con los callos en San Ciprián

El conselleiro del Mar, Alfonso Villares, visitó hoy el foodtruck de GALICIA SABE A MAR que participó cómo telonera en el festival de música CalloFest que celebra estas fiestas de Navidad de una forma diferente y sirve de broche de oro en Cervo al año 2023 en San Ciprián, en la Plaza de los Campos. Como antesala del mejor de los ritmos, esta exitosa campaña de la Xunta permitió difundir los beneficios para la salud y la calidad de los productos del mar, que deben ser parte fundamental de la dieta de cualquiera rockera o rockero tanto como los callos, manjar que de la nombre la esta cita.

Además de los garbanzos, callos y chorizos, pescados y mariscos dieron la nota en una cita musical cada vez con mayor renombre donde participaron intérpretes de música alternativa como Abaixo co Sistema -tributo a System of a Down-, Deleiba, Madame Rachel o Calle del Ruido, además del DJ Pablo. Y además de los pinchos del foodtruck de GALICIA SABE AMAR y de los callos, en este festival tuvo lugar el gran ensayo en la Mariña de las campanadas y el brindis con el que celebrar la llegada y 2024.