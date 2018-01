O alumnado do Colexio Mestres Goldar visita o Concello

Connect on Linked in

Abel Caballero saudou no Salón de Plenos a un grupo de estudantes do Colexio Mestres Goldar que, acompañados por profesores, visitaron este xoves as dependencias municipais da Praza do Rei dentro do programa “Coñece o teu Concello”, co que o goberno local quere achegar a institución a toda a cidadanía. Así os máis pequenos tiveron a oportunidade de facerlle preguntas ao alcalde sobre a súa responsabilidade á fronte da cidade.