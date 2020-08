Alumnado, PAS e PDI repártanse os Premios de poesía, relato curto e tradución literaria 2020 de ANL

O poemario¬†Prohibido apa√Īar flores¬†do estudante da Facultade de Ciencias da Educaci√≥n F√≠sica e do Deporte Ciro Fern√°ndez Briones; o relato curto¬†Joost¬†do t√©cnico especialista de Servizos Xerais da FFT Miguel Iglesias Van der Woude e a traduci√≥n dun texto de Denis Johnson realizado polo docente investigador do Departamento de Historia, Arte e Xeograf√≠a Adri√°n Presas Sobrado, son, respectivamente, as obras ga√Īadoras dos Premios de poes√≠a, relato curto e traduci√≥n literaria 2020 convocados pola Universidade de Vigo, a trav√©s da √Ārea de Normalizaci√≥n Ling√ľ√≠stica. ‚ÄúOs premios de poes√≠a, relato curto e traduci√≥n literaria contan cunha longa tradici√≥n na Universidade de Vigo. Ano tras ano, a comunidade universitaria participa nunha convocatoria que recibe un salientable volume de obras en cada unha das tres modalidades, con participantes de todos os sectores da instituci√≥n: estudantado, persoal de administraci√≥n e servizos e profesorado‚ÄĚ, destaca Fernando Ramallo, director da √Ārea de Normalizaci√≥n Ling√ľ√≠stica en relaci√≥n cos galard√≥ns, que este ano reco√Īeceron cos seus primeiros premios o talento literario dos tres sectores que conforman a comunidade universitaria.

Nun acto celebrado na Casa de Rosal√≠a en Padr√≥n o xurado dos galard√≥ns, composto nesta edici√≥n por Anxo Angueira, Francisco Alonso, Ana Acu√Īa, Lourdes Lorenzo, Iolanda Galanes, Patricia Buj√°n, Rexina Rodr√≠guez Vega e Fernando Ramallo (secretario con voz, pero sen voto), seleccionou de entre todas as obras recibidas un primeiro premio e dous acc√©sits por categor√≠a, galardoados con 700 euros no caso do primeiro e 250 no segundo. As√≠, xunto ao primeiro premio de Ciro Fern√°ndez polo seu poemario¬†Prohibido apa√Īar flores, Noelia Est√©vez con¬†O estourido¬†e Andrea Ucha por¬†Escribir, unha conduta ordenada, acadaron cadanseu acc√©sit. C√≥mpre destacar, que nesta categor√≠a, o xurado recomendou a publicaci√≥n do poemario¬†Na ca√≠da do esperado e agardando o recorrente¬†de Anxo Mena.

Pola s√ļa banda, na modalidade de relato curto, C√°ndido Paniagua, con¬†Vivian Mary Hartley¬†e Xos√© Sobral Amoedo, con¬†Barreiras, fix√©ronse cos acc√©sits, que no caso da categor√≠a de traduci√≥n ga√Īou Mar√≠a Blanca Miranda, pola traduci√≥n dun texto de Guillaume Musso, quedando o segundo acc√©sit deserto.

Unha entrega de premios adiada pola covid-19

O acto de reco√Īecemento aos e √°s ga√Īadoras desta edici√≥n 2020 dos Premios de Poes√≠a, relato curto e traduci√≥n de ANL foi outro dos damnificados pola covid-19, de xeito que a s√ļa celebraci√≥n, que habitualmente faise coincidir co D√≠a das Letras Galegas, t√≠vose que adiar. ‚ÄúEste 2020, polas s√ļas circunstancias, non permitiu convocar as persoas merecedoras do reco√Īecemento do xurado para a entrega de premios, que, como √© costume, se trata dun acto coincidente co D√≠a das Letras galegas. Con todo, agardamos poder facelo presencialmente no primeiro cuadrimestre do vindeiro curso 2020/2021, aproveitando, ademais, que para ese momento se co√Īecer√°n as persoas ga√Īadoras dos premios de banda dese√Īada e de ensaio en galego que a √Ārea de Normalizaci√≥n Ling√ľ√≠stica acaba de convocar‚ÄĚ, explica Ramallo.

ANL premia por vez primeira a banda dese√Īada e o ensaio en galego

O¬†primeiro certame de banda dese√Īada e ensaio en galego¬†xa est√° aberto a toda a comunidade universitaria, coa excepci√≥n do profesorado de Belas Artes, que non poder√° participar na modalidade de banda dese√Īada. Os orixinais, que poden presentarse ata o 30 de setembro, deber√°n estar escritos en lingua galega de acordo coas Normas ortogr√°ficas e morfol√≥xicas do idioma galego da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003). Os traballos deber√°n ser in√©ditos e non premiados noutro certame no momento da decisi√≥n do xurado ou que non estean pendentes de valoraci√≥n doutro premio.

En ambos casos establ√©cese un primeiro premio de 700 ‚ā¨ e dous acc√©sits de 250 ‚ā¨ para cada unha das modalidades.