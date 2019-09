Alumnos do Instituto Arxentino Gallego Santiago Apóstolo de Buenos Aires coñecen os centros do CSIC en Galicia

O grupo de estudantes do Instituto Gallego Santiago Apóstolo de Buenos Aires conclúen a súa viaxe de estudos a Galicia visitando algúns dos centros cos que conta o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) na nosa comunidade. Concretamente, este grupo novos han tido hoxe a oportunidade de coñecer as instalacións da Misión Biolóxica de Galicia (MBG) en Pontevedra e do Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa en Vigo.

Coa visita aos centros do CSIC en Galicia, os estudantes dan por concluída unha estancia que se iniciou hai xa dúas semanas e que os levou a percorrer distintos puntos da comunidade, así como a visitar as principais institucións da nosa comunidade.

Os 22 alumnos, de entre 17 e 18 anos, pertencen ao Instituto Arxentino Gallego Santiago Apóstolo de Buenos Aires, unha institución obra da Xunta de Galicia e o Centro Galicia de Buenos Aires, a través da Fundación Galicia América, que ten como obxectivo desenvolver un proxecto educativo *bicultural en todos os niveis de ensino.

Na súa visita aos centros do Consello Superior de Investigacións Científicas en Galicia estiveron acompañados do delegado institucional do CSIC na comunidade, Antonio De Ron Pedreira, quen resaltou a oportunidade que supón “dar a coñecer o labor científico fose do noso país, xa que a transferencia de coñecementos non entende de fronteiras”. Acompañáronlle tamén Elena Cartea, directora da Misión Biolóxica de Galicia e Luís Ansorena, responsable da sede atlántica da Unidade de Tecnoloxía Mariña, como anfitrións nos seus respectivos centros, e a responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC Galicia, Luisa Martínez.

Durante a mañá, os estudantes tiveron a oportunidade de coñecer as instalacións da MBG, os seus laboratorios e as leiras de experimentación, así como os proxectos e principais investigacións que levan a cabo neste centro do CSIC en Pontevedra, o máis antigo en Galicia que en 2021 cumprirá un século de existencia.

Na xornada da tarde, os alumnos desprazáronse ata a cidade de Vigo, onde se atopa a sede atlántica da Unidade de Tecnoloxía Mariña (UTM-CSIC), que é o centro encargado da xestión integral do buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa.

Os alumnos do Instituto Arxentino Santiago Apóstolo tiveron a oportunidade de coñecer este barco de investigación multidisciplinar de ámbito global non polar. A instrumentación e os laboratorios cos que conta permítenlle facer estudos da circulación oceánica global, a biodiversidade mariña, os recursos pesqueiros e o cambio climático; tamén se utiliza para realizar traballos de xeoloxía, geofísica mariña, hidrografía, oceanografía física e química, bioloxía mariña, estimación de recursos (pesqueiras), monitoraxe do océano con vehículos operados remotamente e despregamento de observatorios submarinos.

O Sarmiento de Gamboa conta ademais coas tecnoloxías máis avanzadas en canto a sistemas de navegación (por exemplo, o posicionamento dinámico) e é o primeiro buque oceanográfico español que pode traballar con ROV’s (Remote Operated Vehicle) de altas profundidades e con AUV’s (Autonomous Underwater Vehicle).