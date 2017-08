Amantes do ladrillo á vista dirán que “a xunta busca o efecto recadatorio”

Connect on Linked in

A golpe de expediente a Xunta trata de poñer fin ás edificacións levantadas sen licenza. Os inspectores urbanísticos peitean a diario Galicia para erradicar a política do “ti vai facendo” que por anos imperou nos concellos galegos e permitiu levantar centos de galpóns, vivendas, naves e mesmo urbanizacións ou hoteis ilegais. As picarañas da Axencia Galega de Protección dá Legalidade Urbanística (APLU), dependente da Consellería de Medio Ambiente, bateron récord de demolicións no primeiros seis meses do ano, con 125 edificacións reducidas a cascallos, case o 70% das derribas executadas en todo 2016.

Ademais de custear a demolición, os propietarios que se resisten a tirar a obra enfróntanse a unha sucesión de multas, que poden superar os 300.000 euros. Entre xaneiro e xuño, a recadación da APLU por estas sancións urbanísticas -un total de 287, un 16% máis que o mesmo período de 2016- ascendeu a 1.077.209 millóns. Ou o que é o mesmo, Xunta e concellos recadan de media cada día 6.000 euros en multas coercitivas a propietarios ameazados polas picarañas e as escavadoras, un 22% máis que o ano pasado.

Desde que en 2008 o bipartito creou a APLU para poñer coto ao urbanismo desaforado na comunidade, máis de 900 construcións ilegais foron derrubadas. 2016 foi o exercicio con máis ordes de reposición executadas (182), aínda que de manterse o ritmo actual o balance de 2017 baterá un novo récord, xa que en só o primeiro semestre demoléronse 125 construcións en chan rústico ou zona de costa. Esta cifra queda moi por encima dos 37 con que se pechou 2009 ou os 72 de fai cinco anos.

Pontevedra e A Coruña concentran o groso das reposicións executadas, case o 80% do total. Pontevedra vai á cabeza, con 55 obras derrubadas no primeiro semestre do ano, mentres na Coruña foron 41, en Lugo 22 e en Ourense 7.

Que ocorre cando a un propietario ábreselle un expediente de reposición da legalidade urbanística? A Xunta inicia un trámite para determinar se a obra cumpre as normativas autonómicas e municipais para a súa construción. Se conclúe que se cometeu unha infracción urbanística e non se solicitaron os permisos pertinentes para executar a obra, comunícaselle ao interesado para que repoña a realidade alterada, desde cambios na construción ata a súa demolición.

De facer caso omiso á orde, interpoñeráselle a primeira multa coercitiva, que de seguir desistindo o dono, sumará novas sancións. Se o infractor acata a orde de demolición ten unha bonificación na multa do 80%. Se as sancións non fornecen efecto, intervén a Administración -a Xunta en chan non urbano e os concellos no resto- para executar a derriba de forma subsidiaria, reclamando os custos ao dono a posteriori.

A recadación de sancións por irregularidades urbanísticas en Galicia repártese ao 50% ente a Xunta e os concellos adheridos á APLU -un total de 66: 11 de Pontevedra, 22 da Coruña, 11 de Lugo e 20 de Ourense-, xa que é o Executivo autonómico o que se encarga do complexo papelorio que supón tramitar as sancións.

Desde que se creou a axencia de urbanismo ata xuño deste ano, ambas as administracións tramitaron 4.110 multas coercitivas por un importe total que rolda os 10,5 millóns de euros. As 287 multas interpostas no primeiro semestre do ano suman un importe que supera o millón de euros. A maioría de expedientes sancionadores procede de concellos de Pontevedra, cun valor de case 620.000 euros en só seis meses. Na Coruña foron 368.000; 51.000 en Lugo e 40.000 en Ourense.