Amaral traslada o seu concerto en Castrelos a agosto do 2021 e ofrecerá este verán un acústico no Mar de Vigo

O grupo aragonés Amaral, que tiña previsto actuar o 25 de xullo no Auditorio ao Aire Libre de Castrelos, traslada o seu concerto ao 12 de agosto de 2021. Trátase da terceira reprogramación do Vigo en Festas pola pandemia do Covid-19 unha vez confirmado que Sting cantará o 31 de xullo do 2021 (a data inicial era o 1 de agosto de 2020) e Manuel Carrasco subirá ao escenario de Castrelos o 24 de xullo do 2021.

O alcalde, Abel Caballero, informou este venres en rolda de prensa do novo cambio no programa de festas da cidade e engadiu que os compoñentes de Amaral, Eva e Juan, ofrecerán ademais este 19 de xullo de 2020 un concerto acústico dentro do Festival TerraCeo no Auditorio Mar de Vigo.

Esta nova cita coa música na cidade, con aforo reducido a 400 persoas na terraza do Auditorio e entradas con ventan nominal, está tendo unha moi boa acollida por parte do público vigués. Segundo explicou o rexedor, xa están esgotadas as entradas para Los Secretos (3 e 4 de xullo), Coque Malla (30 de xullo) e Pablo López (17 e 18 de xullo). Aínda é posible localizar billetes para Andrés Suárez (só quedan dúas entradas para os pases do 10 e 11 xullo), Luis Zahera (12 de xullo), Rober Bodegas (16 de xullo), Ariel Rot (24 de xullo), Noites de Retranca (25 xullo), Álex Ubago (31 de xullo) e Don Patricio (2 de agosto).

Ademais, o alcalde avanzou a programación do Festival Terraceo para agosto:

Santi Balmes, Julián Saldarriaga y Dani Ferrer (Love of Lesbian): 1 de agosto

JJ Vaquero: 5 de agosto

Alejo Stivel: 7 de agosto

Uxía + Antonio Zambujo + Javier Ruibal: 8 de agosto

Moncho Borrajo: 9 de agosto

David Suárez (humor): 13 de agosto

Kiko Veneno: 14 de agosto

Carlos Sadness: 15 de agosto

Marlango: 22 de agosto

Recycled + Kimberly: 27 de agosto

Miss Cafeína: 28 de agosto

Rodrigo Cuevas: 29 de agosto