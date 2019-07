Amazon instala na Laxe o maior centro de lockers de Galicia

Print This Post

David Regades, acompañado da Xerente do Centro Comercial A Laxe, Mónica Castro, comprobou a operatividade dos lockers de Amazon situados no centro comercial na planta -1, á beira da caixa central do aparcadoiro e que se atopan operativos desde hoxe para recibir e enviar pedidos.

Segundo confírmanos Claudia Aparicio (Business Development de Amazon), con 111 unidades e 5 módulos nobres esta é a maior localización de lockers de Amazon en toda Galicia en canto a número de despachos de billetes e número de módulos.