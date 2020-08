Ambulancias do Atlántico condena a “brutal agresión e persecución” a un dos seus condutores en Vigo

A empresa聽Ambulancias do Atl谩ntico聽emitiu un comunicado no que expresou a s煤a condena pola “brutal agresi贸n e persecuci贸n” que, denunciaron, sufriu un dos seus condutores o pasado venres por parte do condutor dun turismo en Vigo.

Segundo explicou a empresa, este t茅cnico de urxencias viviu na tarde do venres unha “desagradable situaci贸n” cando circulaba pola autoestrada polas “continuas persecuci贸ns e intimidaci贸ns” do condutor dun turismo, e tivo que contactar coa Polic铆a.

A ambulancia, que 铆a realizar un servizo interhospitalario, dirixiuse ao聽Hospital 脕lvaro Cunqueiro聽e o turismo fixo o mesmo. Na rotonda de acceso ao hospital, o condutor do veh铆culo baixou e dirixiuse 谩 ambulancia, increpando ao t茅cnico, que non sa铆u da mesma, e golpeando o parabrisas e a porta.聽Segundo explicaron fontes policiais, este traballador sanitario contactou co 091 para denunciar que un condutor estaba a realizar manobras perigosas e interp贸ndose na s煤a traxectoria na autoestrada.

Tras constatar que ambos se dirixiron ao Hospital, unha dotaci贸n da Polic铆a presentouse no lugar e identificou a ambos os condutores. Fontes de Comisar铆a sinalaron que, a铆nda que non se produciron lesi贸ns nin danos persoais, os implicados foron informados os pasos que deb铆an dar no caso de que desexen interpor denuncia.

As mesmas fontes sinalaron que as versi贸ns dos condutores difiren, xa que o piloto do turismo negou que fose el quen se interpuxo no cami帽o da ambulancia, e sinalou que foi o t茅cnico o que conduc铆a de xeito imprudente, obrig谩ndolle a manobrar para non ter un accidente.

En todo caso, a empresa Ambulancias do Atl谩ntico insistiu na s煤a condena “en茅rxica” destes feitos, e trasladou o seu聽apoio e solidariedade ao traballador, 谩 vez que confirmou que presentou denuncia “谩 espera de que o feito sexa condenado e castigado polas autoridades competentes”.