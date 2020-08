Ana Miranda denuncia a destrución do tren Alvia sen ter a investigación independente sobre o accidente de Angrois que demanda a UE

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, considera un 鈥渁ut茅ntico desprop贸sito鈥 o inicio do despezamento do tren que sufriu o accidente en Angrois o 24 de xullo de 2013 sen que exista unha investigaci贸n independente sobre as s煤as causas, que sete anos despois do accidente sigue sen levarse a cabo. A realizaci贸n desta investigaci贸n 茅 un dos requirimentos que esixe a Uni贸n Europea no procedemento de infracci贸n aberto contra o Estado espa帽ol en xaneiro de 2019 por incumprimento da normativa europea de seguridade ferroviaria a ra铆z dunha denuncia presentada polo propio BNG.

鈥淧ar茅cenos unha irresponsabilidade que Renfe leve a cabo a destruci贸n deste tren sen dar cumprimento 谩s esixencias da Uni贸n Europea e as铆 llo trasladaremos 谩 comisaria de Transportes, Adina Valean, na seguinte reuni贸n que te帽amos con ela鈥, salienta Ana Miranda, quen co obxectivo de abordar diversas cuesti贸ns ten previsto manter un encontro coa comisaria a partir do mes de setembro. A portavoz do Bloque en Europa mantivo unha relaci贸n flu铆da s煤a antecesora no cargo, Violeta Bulc, e pola s煤a intermediaci贸n as v铆timas puideron reunirse con ela en diversas ocasi贸ns.

Precisamente sendo Violeta Bulc comisaria de Transportes da UE, en xaneiro de 2019 a Comisi贸n Europea iniciou un procedemento de infracci贸n contra o Estado espa帽ol como consecuencia da denuncia presentada polo BNG na Comisi贸n Europea en 2017 contra o Estado, o Ministerio de Fomento, ADIF e RENFE por infracci贸n do dereito comunitario en materia de seguridade ferroviaria e por non facer o control de riscos que esixe a Directiva Marco de seguridade ferroviaria.

Vindeiros pasos

Ana Miranda avanza que nese vindeiro encontro o Bloque tam茅n preguntar谩 谩 Comisaria cando tivo lugar o 煤ltimo contacto coas autoridades espa帽olas para abordar os requirimentos especificados no procedemento de infracci贸n relacionados coa correcta execuci贸n da Directiva 2004/49/CE. 鈥淎no e medio despois da apertura dese procedemento de infracci贸n queremos saber que pasos deu o Estado espa帽ol para cumprir a normativa comunitaria e como vai proceder a Comisi贸n Europea nos vindeiros meses鈥, salienta.

鈥淭emos claro que a 煤nica v铆a aberta 茅 Europa, xa que aqu铆 nin os sucesivos gobernos de PP e PSOE e agora de PSOE con Unidas Podemos deron ning煤n paso para que esa investigaci贸n se realice cos criterios que establece a Comisi贸n Europea鈥, sinala, ao tempo que critica os continuos retrasos no cumprimento dos requirimentos que marca a CE, ao solicitar sucesivas pr贸rrogas. 鈥淣on s贸 茅 grave que PP, PSOE e Unidas Podemos non cumpran as directrices da Uni贸n Europea para co帽ecer as causas profundas que ocasionaron o accidente de Angrois e que non te帽an a dignidade de manter un encontro coas v铆timas. Tanto ou m谩is grave que isto 茅 que non est谩n facendo nada para evitar accidentes similares no futuro aplicando a normativa europea鈥, denuncia.

Ana Miranda subli帽a que 鈥渘o BNG non pararemos at茅 que no Estado espa帽ol se implemente a normativa europea de seguridade ferroviaria nin at茅 que te帽amos enriba da mesa unha investigaci贸n independente nin at茅 que as v铆timas te帽an verdade, xustiza e reparaci贸n鈥.