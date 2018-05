Ana Miranda participa en Colombia nunha delegación de observadores electorais do Parlamento Europeo

Connect on Linked in

Ana Miranda participa nestes días nunha delegación de observación do Parlamento Europeo das eleccións presidenciais de Colombia. Para a eurodeputada trátase dunhas eleccións moi importantes despois da firma dos Acordos de Paz nun contexto de “post conflito”, xa que o proceso de paz puxo fin a 53 anos de conflito armado co acordo asinado polas FARC-EP e o Goberno de Colombia en novembro de 2016.

A eurodeputada nacionalista participa nesta misión electoral en representación do grupo Verdes-ALE, co foco posto no posible fraude electoral, pois o sistema ten moitas feblezas, en especial no sistema do preconteo dos votos. Ademais, Ana Miranda sinala que a situación está moi polarizada co candidato uribista do Partido Centro Democrático, Iván Duque. e o candidato de esquerda da coalición Colombia Humana e a fronte Mais, Gustavo Petro,

Na axenda da europarlamentaria figuran encontros con organizacións de dereitos humanos, co presidente da República, coa ministra de Exteriores e cos equipos dos candidatos, en particular con Petro. Neste sentido, Miranda pon de releve que o candidato da esquerda fixo un elocuente debate coa delegación sobre diversos temas, como a lentitude da aplicación do proceso de paz, a oligarquía, o poder do narcotráfico, o problema da terra, os asasinatos dos activistas sociais, o descontento social, a necesidade dunha axenda inclusiva, as políticas de igualdade, o sistema electoral e o control do software.