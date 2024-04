Ana Ortiz anima a los emprendedores vigueses a hacer “su buen camino” con el impulso de la Xunta y a través del evento The Way Startup Summit 2024

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, participó este viernes en la presentación del evento The Way Startup Summit 2024, que un año más convertirá a Vigo en el mayor foro de emprendimiento, innovación e inversión en el Noroeste de España y cita de referencia a nivel nacional. Durante la presentación de la iniciativa, la representante autonómica animó a los emprendedores vigueses a hacer “su buen camino” con la ayuda de las herramientas puestas en marcha por el Gobierno gallego a través de la Consellería de Emprego.

“Y sin duda escogisteis muy bien cuando llegáis a Vigo, elegisteis muy bien porque nuestro Camino de la Costa no solo es el más bonito, sino que es el más moderno y el que tiene más futuro. Porque Vigo es la Meca del emprendimiento gallego, el lugar en el que todo es posible para aquellos que tienen talento y se esfuerzan”, señaló la delegada en referencia al ideario de los organizadores como peregrinos del emprendimiento a través del Camino de Santiago.

Acompañada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades, así como del coordinador y promotor de este congreso, Lalo García, la representante de la Xunta se refirió al lanzamiento del denominado Mapa de Emprendimiento, un espacio virtual que integra por primera vez el ecosistema gallego de apoyo al emprendimiento con todos agentes, entidades, redes y recursos disponibles para iniciar un negocio.

Así, Ana Ortiz destacó que la Xunta seguirá impulsando el emprendimiento y hará un “esfuerzo importante” para reforzar el acompañamiento a las personas con una idea de negocio y se refirió a la Red de Polos que, con 13 centros abiertos, se está consolidando como dinamizadora de la economía, en especial en el rural, al nutrirse de las nuevas ideas y oportunidades relacionadas, entre otros ámbitos, con la tecnología, el turismo, las energías renovables o las producciones orgánicas.

Programación

El programa de They Way contempla tres grandes escenarios alrededor de la innovación, el emprendimiento y la inversión, así como la organización de espacios de networking entre los asistentes, con el objetivo de que establezcan contactos, intercambien conocimientos y se propicien sinergias entre ellos. The Way se desarrollará los días 9 y 10 de mayo abordando temas como los retos de futuro de las FinTech, de la movilidad, de la alimentación, del retail, del turismo, del deporte o del textil, entre otras áreas.