Ana Pastor: “Hai partidos que nos presentamos ás eleccións cun balance de xestión mentres que outros o fan con propaganda”

Así mesmo, Ana Pastor lembrou o investimento de máis de 800 millóns de euros no Eixo Atlántico -que permitiu reducir os tempos de desprazamento un 40% a prezos accesibles para todos-; a “obra tan importante realizada no aeroporto de Peinador”, onde se investiron máis de 70 millóns de euros; a pasarela do IFEVI; a nova depuradora; ou a porta en marcha da Autoestrada do Mar, “tan cacareada durante anos e que hoxe ten tráfico grazas a un acordo que logramos coa Unión Europea”.

