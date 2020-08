Ana Pontón: “A grande vitoria de Bóveda e a súa xeración é a existencia dun forte movemento nacionalista en Galiza”

Na conmemoración do Día da Galiza Mártir, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón destaca o legado e figura de Alexandre Bóveda, asinado polo fascismo o 17 de agosto de  1936. A grande vitoria de Bóveda, afirma a líder do BNG, “é a existencia dun  forte movemento nacionalista galego” como constataron as últimas eleccións celebradas en Galiza.

O BNG, explica Pontón representa o nacionalismo do século XXI co legado da tradición do Partido galeguista que defendía un futuro digno para todos os galegos e galegas. Pontón lembra que o BNG rexistrou diversas iniciativas parlamentarias para aprobar que o 17 de agosto sexa declarado Día da Galiza Mártir co fin de honrar a Alexandre Bóveda e a todas as vítimas do franquismo. É necesario, reitera a nacionalista,  “institucionalizar esta data”, así como desenvolver activades dirixidas ao coñecemento da obra de Alexandre Bóveda e da súa xeración. “Necesitamos recuperar esa memoria histórica para que non se reproduzan erros do pasado” e  nun momento no que a extrema dereita está experimentando un auxe non podemos permitir que “a historia se repita”.

Dende o BNG, reclamamos “a rehabilitación da figura de Alexandre Bóveda, a anulación da sentencia que o condenou á morte e todas as sentenzas ditadas na ditadura contra cidadáns galegas por motivos políticos, ideolóxicos, raza, identidade e diversidade sexual”.

A memoria de Bóveda “continúa viva” así como a reivindicación para que esta data non sexa esquecida. “Non podemos esquecer ás persoas que deron a súa vida por defender Galiza e a democracia”.

Dende o BNG, anunciou Pontón continuaremos nesta liña para darlle unha alternativa a este país, sumando cada día a máis galegos e galegas que queren construír unha Galiza con futuro e que saben que a única maneira de conseguilo é cun BNG liderando o goberno da Xunta. “Ese é o noso reto e nesa dirección imos traballar dando o mellor de nos mesmos, de nos mesmas, para facer realidade algo tan revolucionario como que Galiza teña, por fin, un goberno coas mans libres e sen máis obxectivo que deixarse a pel na defensa dos intereses dos e das galegas, para facer posible unha Galiza na os soños se cumpran”.

Somos a única forza política capaz de facelo posible, porque se queremos un país con futuro, con capacidade para autogobernarse, necesitamos partidos libres e o único partido libre en Galiza chámase BNG. Non temos as mans atadas pola estratexia que marcan desde Madrid, nin polo nefasto centralismo contra o que xa advertía Bóveda.

A anulación do xuízo militar sumarísimo contra o dirixente nacionalista Alexandre Bóveda continúa sendo unha débeda pendente 84 anos despois de fose fusilado na Caeira polos militares fascistas sublevados e 45 após morte do ditador Francisco Franco. No ano 2006 foi aprobada no Congreso unha iniciativa presentada polo deputado do BNG, Francisco Rodríguez, que, no entanto, non foi executada polo Goberno. Nove anos despois, en 2015, coa Lei de Memoria Histórica xa aprobada, o Goberno expide unha Declaración de reparación e recoñecemento persoal de Bóveda como vítima do franquismo, en aplicación da Lei 52/2007.

Porén, o Goberno español continúa sen actuar para lograr a anulación formal de todos os Consellos de Guerra practicados polos militares fascistas sublevados e, particularmente, o que condenou a morte Alexandre Bóveda, como xa fixo no caso do Presidente catalán Lluís Companys en decembro de 2018.

Como declaraba na altura o neto do líder galeguista e Vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, Valentín Bóveda, “Que a reparación moral de Bóveda non implique a anulación do xuízo sumarísimo é un delirio”. É, claramente, o acto de reparación que falta para restituír plenamente a dignidade e a figura de quen foi un defensor da Galiza e da democracia e un referente na consecución do primeiro status legal de autogoberno para o noso País.

En consecuencia, o BNG presentará de novo no Congreso unha Proposición Non de Lei co obxectivo de lograr que o Goberno actúe xa para anular o xuízo e a condena a morte de Alexandre Bóveda. “Resulta rechamante que 45 anos após a morte do ditador Francisco Franco aínda non fose anulado o proceso militar sumarísimo en que Bóveda foi condenado a morte por demócrata e nacionalista. Lamentabelmente, iso di moito sobre a baixa calidade democrática do Réxime español.”, salienta Néstor Rego.

Cabe lembrar que após a sublevación dos militares comandada por Franco, Alexandre Bóveda liderou a defensa das institucións democráticas en Pontevedra e foi detido no 20 de xullo de 1936. Após un proceso sumarísimo realizado polos militares facciosos, foi condenado a morte no 14 de agosto e fusilado na Caeira no 17 de agosto.

Alexandre Bóveda mantivo en todo momento a firmeza política e ideolóxica en defensa da Galiza e da democracia. Coñecidas son as súas palabras pronunciadas perante o Tribunal militar que o condenou a morte: “A miña Patria natural é Galiza. Ámoa ferventemente. Xamais a traizoaría, aínda que se me concedesen séculos para vivir. Adóroa até máis alá da miña morte. Se entende o Tribunal que por este amor entrañábel debe de me ser aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galiza e máis faría se puidese. Se non podo, até gostaría de morrer pola miña Patria. Baixo a sua bandeira desexo ser enterrado.”

Castelao foi o primeiro a recoñecer o valor político do exemplo de determinación de Bóveda: “Moitas veces os mártires crean mundos que os heroes nin tan sequera son capaces de concibir, e na miña Terra cumprirase a vontade dos mártires. Bóveda terá de ser nun mañá próximo ou distante a bandeira da nosa redención.”

A firmeza na defensa do seu compromiso coa Galiza e do seu patriotismo continúa actuando como un exemplo para o presente. En tributo a Bóveda e a todas as persoas que deron a vida pola causa da Galiza e da liberdade o 17 de agosto foi designado como ‘Día da Galiza Mártir’.