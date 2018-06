Ana Pontón compartirá conferencia política co portavoz de ERC no congreso, Joan Tardá, nun acto na USC

Connect on Linked in

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, comparte este vindeiro mércores 6 de xuño unha conferencia co portavoz de ERC no Congreso, Joán Tardá, que terá lugar na Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago de Compostela, baixo o título Retos de futuro do soberanismo catalán.

Ademais da coñecida posición do Bloque en relación ás demandas soberanistas de Catalunya, a dirixente do BNG ten destacado estes días o papel xogado polas forzas nacionalistas no triunfo da moción de censura, tanto como actores capaz de dar voz propia as súas nacións sen estado e ás demandas dos seus pobos, como polo feito de actuar no Estado español como un elemento democratizador e progresista, e impulsor da rexeneración que permita superar un réxime do 78 esgotado e fracasado.

A conferencia aberta ao público está prevista ás 18.00 horas no salón de grados da Facultade de Ciencias Políticas da USC.