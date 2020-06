Ana Pontón comprométese blindar a sanidade pública nos primeiros cen días de goberno

A portavoz nacional e candidata á Presidencia, Ana Pontón, mantivo un encontro cos representantes da Plataforma Verín non se pecha, e persoal sanitario, aos que trasladou o seu “orgullo e admiración” pola mobilización en defensa da sanidade pública, ante unha veciñanza que saíu a rúa para loitar polos seus dereitos evitando o peche da sala de partos e da atención pediátrica urxente no hospital comarcal.

“Todo iso foi Verín non se pecha: unha mobilización exemplar da veciñanza plantando cara aos recortes na sanidade do candidato do PP e, desde aquí, pido estender o espírito e a rebeldía de Verín non se pecha a toda Galiza o 12 de xullo, se o facemos haberá cambio galego e por primeira vez un Goberno en clave de país liderado por unha muller e por unha nacionalista”, salientou, “Feixóo tivo a súa primeira derrota aquí en Verín con esta mobilización, fagamos que a segunda a teña nas urnas a noite electoral”.

Tras salientar que para o BNG foi “unha honra” estar man a man coa veciñanza na súa loita, Pontón reafirmou o total compromiso da formación nacionalista coa sanidade pública “porque nada hai máis importante que garantir o dereito a saúde das persoas con independencia da súa situación económica, e iso só se é posible cunha sanidade pública forte, libre de recortes e privatizacións. Un goberno do BNG vai reverter todos os recortes desta década do candidato do PP de acoso e derribo á sistema público de saúde”, recalcou.

Neste sentido, a candidata á Presidencia comprometeu dúas medidas de aplicación prioritaria. “Se os galegos e as galegas me dan o seu apoio para liderar o próximo goberno imos fortalecer a sanidade pública con dúas medidas a adoptar non primeiros cen días de goberno: cubrir as 6.000 prazas vacantes no SERGAS lanzando unha oferta pública de emprego inmediata e un plan de reforzo da atención primaria dotado de 200 M€”, indicou.

Unha das leccións que deixa a COVID19 é que só unha sanidade de calidade, con medios e co persoal necesario vai permitir facer fronte a esta pandemia e a outras que poidan vir no futuro, alegou, tras criticar os recortes do candidato do PP que hai que reverter.

“Feixóo pechou camas, deixou no chasis a atención primaria, recortou persoal e precarizou as condicións laborais do persoal sanitario até extremos tan disparatados que hai profesionais que asinan centos de contratos ao ano, de días e até de horas, un persoal que o deu todo, arriscando mesmo a súa saúde, para salvar vidas durante a pandemia”, salientou e ao que Feixóo responden con ocorrencias “indignas” como o bono de 250€ para gastos en ocio.

“Un xesto indigno que foi contestado con dignidade polos profesionais dicindo que non queren propinas senón un sistema de saúde público forte e libre de precariedade”, recalcou Pontón.

Como actuar en caso de rebrote?

A líder nacionalista tamén puxo o foco nunha cuestión que considera de enorme importancia relacionada coa posibilidade dun rebrote unha vez que hai mobilidade entre todo o territorio do Estado, sen que por parte do candidato do PP se teña explicado cal é o protocolo ou plan de actuación para minimizar o efecto de calquera novo foco de contaxio e evitar erros recentes.

“Onde está o protocolo da Xunta para actuar en caso de algún rebrote? O Goberno proclama que Galiza é destino seguro, pero os galegos e as galegas tamén queremos que Galiza sexa un lugar seguro paras as persoas que vivimos e traballamos aquí e o menos que se pode esixir é que o Goberno do PP teña un protocolo claro para saber como actuar de inmediato ante un rebrote: non pode seguir botando balóns fora cando se trata da saúde das persoas”, demandou Pontón.

Tras o encontro coa plataforma, profesionais da sanidade e veciñanza, -no que tamén participou a cabeza de lista por Ourense, Noa Presas, e o tenente de alcalde, Diego Lourenzo-, Pontón recibiu una agasallo para a súa filla de catro meses, -un body coa lenda mama-presidenta-, que agradeceu emocionada e compartindo unha anécdota: “a miña filla non naceu en Verín por 48 horas, porque dous días antes de que se adiantara a súa chegada tiña na miña axenda vir ao Hospital comarcal de Verín precisamente a trasladar o total apoio do BNG para que a sala de partos seguise aberta”.

Sanidade cerca das persoas, reforzo dos hospitais comarcais

Pontón concluíu a xuntanza co compromiso de que o BNG asume o 100% das reclamacións de Verín non se pecha.

“Lonxe de desmantelar hai que reforzar os servizos do hospital comarcal e así o faremos, porque unha sanidade de calidade tamén pasa pola proximidade aos usuarios e usuarias, e as mulleres desta comarca teñen dereito a parir aquí coas máximas garantías, se ter que desprazarse cen quilómetros por estrada, e as familias desta comarca teñen dereito a que os seus fillos e fillas sexan atendidos aquí se teñen unha urxencia pediátrica. Tende a seguridade que un Goberno liderado polo BNG reforzará os servizos dos hospitais comarcais”, concluíu.

Luís Bará anuncia que o BNG creará dende a Xunta unha nova Lei de Financiamento Local para acabar co reparto partidista e discrecional do PP

O cabeza de lista do BNG, Luís Bará, mantivo hoxe en Ponteareas unha reunión de traballo cos alcaldes do Condado na que propuxo a creación dunha nova Lei de Financiamento Local para realizar un reparto xusto e igualitario dos fondos entre os concellos galegos. O nacionalista destacou que é preciso crear un Fondo Único que aglutine os recursos autonómicos en materia de cooperación cos concellos e reduza as subvencións. Ao mesmo tempo avogou por un novo sistema de financiamento municipal dos cartos estatais para rematar coa discriminación dos concellos galegos, que reciben unhas 50 euros de media menos que o resto de municipios do Estado.

No encontro, no que estiveron a tamén candidata Cristina Fernández, Xosé Represas, alcalde de Ponteareas; Xosé Manuel Rodríguez e Pilar G. Casas, alcalde e concelleira de As Neves; Xose Emilio Barros, alcalde de Mondariz; Alexandre Estévez, alcalde da ELM de Vilasobroso; e o tenente de alcalde do Porriño, Pedro Pereira, o cabeza de cartel e as e os representantes municipais compartiron a necesidade de ter un sistema xusto e igualitario para o reparto dos fondos da Xunta.

Bará destacou que o BNG vai impulsar dende o Goberno galego que haxa unha Lei Galega de Facendas locais “que remate co reparto partidista e discrecional dos fondos públicos que estivo facendo nestes anos o Partido Popular”. Propuxo que se vehiculicen os recursos da administración galega a través dun Fondo Único que aglutine os recursos do plan de cooperación local e tamén dos programas de cooperación autonómica de maneira que os concellos teñan de maneira previsible e estable unha achega de fondos por parte da Xunta de Galiza para facer fronte ás súas necesidades.

Por outra banda, destacou, esta Lei tamén permitiría rematar coas convocatorias de subvencións por concorrencia non competitiva “de maneira que as subvencións, que deben ser excepcionais, se fagan sempre por un procedemento transparente, claro e igualitario para os concellos”.

Por outra banda púxose de manifesto a problemática do infrafinanciamento dos concellos galegos “que sofren un sistema absolutamente discriminatorio e inxusto por parte do Estado”, xa que reciben de media 50 euros menos que a media do Estado, é dicir 200 euros por habitante fronte a 261 da media estatal. Fronte a isto, Bará destacou que o BNG defende un novo sistema de financiamento municipal, e ao mesmo tempo un fondo extraordinario para compensar todo o gasto que tiveron que facer os gobernos locais para afrontar a crise da COVID-19, a través de fondos europeos ou estatais en materia social, educativa e de prestación de servizos. “Nisto os concellos tamén estiveron desatendidos por parte da Xunta. Unha das conclusións que podemos tirar desta crise é que a Xunta desapareceu en combate e transferiu todas as responsabilidades aos concellos”, subliñou.

Bará destacou que “queremos un sistema de financiamento pensado en función das necesidades e intereses de Galiza. Un financiamento para Galiza polo sistema de concerto e, en tanto non se chegue a ese sistema, hai que cambiar o sistema actual e o reparto ten que ter en conta a realidade do país, e por tanto a dispersión da poboación, o envellecemento e o sobrecusto que teñen os servizos pola cantidade de núcleos de poboación que ten Galiza, a metade dos do Estado”, afirmou.

Tamén subliñou que queremos “presionar para que se cambie o marco legal estatal da Lei de Estabilidade Orzamentaria porque asfixia aos concellos xa que non lles permite contratar persoal, gastar os fondos dos remanentes e o superavit”. “Chove sobre mollado, sistema de financiamento inxusto e discriminatorio para os concellos galegos”, destacou.